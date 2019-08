Varna hrana je v družbi kmetijcev in živilcev v nevarnosti

»Predlagam vladi Republike Slovenije, da se opogumi in se odreče neposrednemu vplivu nad delom in obveščanjem o varnosti hrane v Sloveniji. To bi morala biti naloga neodvisnih strokovnih institucij, ne pa dnevne politike,« piše na spletni strani predlagam.vladi.si. A politika počne ravno nasprotno.