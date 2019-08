V Ljudskem vrtu se znova obeta vrhunski evropski nogometni večer. Slovenski državni prvak Maribor bo na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov gostil norveškega šampiona Rosenborg iz Trondheima. Mariborčani so pred tekmo mirni in samozavestni, saj imajo v letošnji sezoni dobre izkušnje s skandinavskimi ekipami, katerih odlika je izjemna telesna moč. Maribor je naprej izločil prvaka Islandije Valur, nato po dramatičnem podaljšku še šampiona Švedske AIK iz Stockholma.

Hotić: Utrujenost samo v glavah

V Mariboru so prepričani, da jih proti Rosenborgu čaka vsaj tako zahtevna tekma, kot je bila z AIK. »Rosenborg je v nekaterih segmentih igre podoben AIK. To velja predvsem za prekinitve in predložke v kazenski prostor. Imajo svoj slog igre, kot kolektiv so zelo uravnoteženi, mirni in skušajo izigrati tekmeca,« je norveško moštvo opisoval trener Maribora Darko Milanič, potem ko si je tekmeca v soboto v živo ogledal njegov pomočnik Saša Gajser. Mariborčani pričakujejo, da se bo Rosenborg postavil na svojo polovico, nato pa gradil napad tako, da bo skušal izkoristiti prostor za zadnjo linijo mariborske obrambe.

»To je tekma, v kateri bomo morali biti pametni, pozorni na vsako malenkost, vztrajni, imeti ravno pravo mero emocij, vtekati v prostor in zaključevati akcije. Prepričan sem, da si bomo priigrali svoje priložnosti, vendar v tekmo ne bomo šli brezglavo,« je taktični načrt razkril 51-letni Milanič. S strokovnim štabom išče rešitve za neučinkovitost v napadu, saj je najboljši strelec lanske sezone Luka Zahović še vedno poškodovan, Jasmin Mešanović pa je daleč od strelske forme, zato bodo vse oči uprte v kapetana Marcosa Tavaresa ter Roka Kronavetra. Zaradi treh rumenih kartonov ne sme igrati defenzivni vezist Alexandru Cretu (zamenjal ga bo Aleks Pihler), strelec gola v podaljšku v Stockholmu, s katerim so Mariborčani kljub porazu napredovali v tretji krog.

Tudi igralci so optimistično razpoloženi in zanikajo, da bi ritem dveh tekem na teden pustil posledice. »Utrujenost je lahko samo v glavah. Imamo dovolj moči za novo tekmo. Za takšne tekme se živi, zato komaj čakamo, da se začne. Kot ekipa delujemo zelo dobro, smo zelo kakovostni in to bo tekma, v kateri bomo lahko tudi uživali, čeprav bo preizkušnja zelo zahtevna,« meni mariborska desetica Dino Hotić, pri katerem je očitno, da ni več tako svež in razigran, kot je bil na začetku sezone.