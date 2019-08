Prosil sem jih, da predvajajo finale med Srbijo in ZDA. Medtem ko sem gledal, sem si zaželel, da bi tudi letos z njimi igrali v finalu in jih premagali. To je za nas velika motivacija, zato treniramo in vztrajamo. Ni večjega, kot da premagaš Ameriko na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah.« Raduljica se je odzval tudi na komentarje, da bo imela Srbija z Nikolo Jokićem, Bobanom Marjanovićem in njim najverjetneje najmočnejšo centrsko linijo med vsemi ekipami na prvenstvu. »Vedno imamo visoke igralce, a močni smo tudi na drugih položajih. To je dobro, saj lahko pripraviš različne taktične zamisli za nasprotnika,« je dodal Raduljica.