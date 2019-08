V Perutnini Ptuj so pojasnili, da se glede Ptujske kleti na njih obračajo različni investitorji. Po Krivčevih besedah jih nakup Ptujske kleti zanima že nekaj časa, vodstvu Perutnine pa so oddali že tudi ponudbo. Krivec je ob tem spomnil, da so pred leti kupili klet Radgonske gorice, potem še dve pršutarni na Krasu in lani celjsko podjetje za predelavo in prodajo mesa in mesnih izdelkov Ledas. Če jim bo nakup Ptujske kleti uspel, Krivec pričakuje, da se jim bodo prihodki povečali za tri do štiri milijone evrov na letni ravni, število zaposlenih, ki se trenutno giblje okoli 450, pa bi se povečalo za nekaj več kot 20. Lani je Ptujska klet sicer ustvarila 3,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 300.000 evrov več kot leta 2017, čisti dobiček pa je dosegel skoraj 342.000 evrov, medtem ko so leto prej poslovali s pozitivno ničlo. Ptujska klet sodi med najstarejše slovenske vinske kleti. Njeni začetki segajo v leto 1239.