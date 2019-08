Skorajšnjo namestitev raket srednjega dosega v azijskih zaveznicah je ameriški obrambni minister Mark Esper napovedal na začetku svoje prve zunanjepolitične turneje, v okviru katere je minuli konec tedna obiskal Avstralijo, pot pa nadaljeval na Novi Zelandiji, Japonskem in v Mongoliji ter jo namerava danes skleniti v Južni Koreji, kjer so se pravkar začele redne ameriško-južnokorejske vojaške vaje. Kje bi jih nameščali, novinarjem ni zaupal, dejal je samo, da bo to »odvisno od načrtov in pogovorov z zaveznicami«. Avstralski premier Scott Morrison je sicer po Esperjevem odhodu v ponedeljek zagotovil, da ameriških raket srednjega dosega pri njih ne bodo nameščali. Iz Canberre so tudi sporočili, da za to niti niso bili naprošeni, je pa že sama Esperjeva napoved njihovega razmeščanja po Aziji močno vznemirila Kitajsko. Slednje ni zavezovala pogodba o prepovedi raket srednjega dosega in jih je brez zadržkov v minulih letih razvijala ter ustvarila zajeten arzenal.

Grozi raketna tekma s Kitajsko Konec omejitev za ZDA Washingtonu omogoča svobodno tekmo s Pekingom in očitno se niso motili tisti analitiki, ki so ugotavljali, da je za glasnimi kritikami Rusije o kršitvah dvostranskega sporazuma INF dejansko ameriška travma ob kitajskem raketnem oboroževanju in s tem že izražena zahteva, da kakršenkoli nov sporazum o prepovedi te oborožitve zajame tudi Peking. Kitajska je včeraj že sporočila, da bo po Esperjevi napovedi raket s konvencionalno oborožitvijo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito varnostnih interesov države, navedla pa tudi, da ne bo dopuščala težav v soseščini. Države v regiji je kitajsko zunanje ministrstvo tako opozorilo, »naj bodo preudarne in ne dovolijo namestitve ameriških raket«, ter dodalo, da to ne bi bilo v interesu njihove varnosti. Prek tiskovne predstavnice je ministrstvo izrazilo še upanje, da bodo ZDA ravnale zadržano in ne bodo sprejele nobenih tovrstnih aktivnosti, kot jih je napovedal Esper. Kitajska naj bi sicer imela okoli 2000 balističnih raket srednjega dosega, ki bi sodile v okvir zdaj že pokojnega sporazuma INF, če bi bila podpisnica, sporočila pa je že tudi, da je morebiten nov multilateralni sporazum o njihovi prepovedi ne zanima. de, agencije