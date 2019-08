Velika večina Britancev zelo verjetno nikoli ni vedela ali pa je že pozabila, da je severnoirsko varovalko kot del sporazuma o odhodu iz EU, ki naj bi preprečil vrnitev tradicionalnega trdega mejnega nadzora med (britansko) Severno Irsko in Irsko, predlagala Velika Britanija. Res pod prejšnjo premierko Thereso May. Njen naslednik Boris Johnson vseeno zahteva, med drugim, črtanje varovalke, po kateri bi Severna Irska kljub brexitu začasno ostala v vsem usklajena z EU. Severna Irska neposredno, posredno pa vsi preostali deli Velike Britanije bi ostali del carinske unije EU, dokler ne bi EU in Velika Britanija soglašali, da to ni več potrebno.

EU: Ni podlage za smiselna pogajanja Vrnitev trde meje ne bi bila samo v nasprotju z velikonočnim sporazumom, ki je Severni Irski po tridesetih letih vladavine, nasilja in terorističnih bomb prinesel mir, po splošnem prepričanju bi bil ta mir ogrožen. Irska zato nasprotuje črtanju varovalke, EU pa jo pri tem soglasno podpira, zato je Johnsonovi vladi jasno sporočila, da so njene zahteve o črtanju varovalke nesprejemljive. In ne samo to. Brexitski pogajalci EU so svojim šefom v EU po pogovorih z britanskimi pogajalci povedali, da trenutno ni nobene podlage za »smiselna pogajanja«, da so pogajanja tam, kjer so bila pred tremi leti (na začetku), in da Johnsonovi vladi sploh ni do pogajanj oziroma da je njen cilj neuspeh pogajanj, da bi upravičila nesporazumni brexit, krivdo za to pa pripisala EU. V Bruslju pravijo, da je »glavni scenarij« britanske vlade nesporazumni brexit. »Jasno je, da Velika Britanija nima novega načrta in da se ne namerava pogajati. Če bi se nameravala, bi imela načrt,« dodajajo.

Johnsonova brexitska muzika Nesporazumni brexit je že pred naselitvijo Borisa Johnsona, oportunističnega kolovodje brexita, jasen cilj: njegov in njegovih privržencev, med katerimi jih je vrsto imenoval za nove ministre, ki zdaj pojejo po njegovi brexitski glasbi. Na zdaj Johnsonovem Downing Streetu 10, kjer ima glavno brexitsko besedo njegov svetovalec Dominic Cummings, nekdanji arhitekt probrexitske kampanje Leave (Odhod), ponavljajo, da mora EU spremeniti svoje stališče. In celo, da je severnoirska varovalka nedemokratična. Sporazum o odhodu iz EU, ki ga je sredi decembra lani s kolegi iz EU podpisala Mayeva, so britanski poslanci kar trikrat zavrnili. Številni ravno zaradi varovalke. Johnson je kot premierski kandidat namigoval, da se bo kot premier razletel po EU, da bi kolege prepričal o novem sporazumu, a ni obiskal še niti enega. Gostil pa, te dni, samo enega, estonskega premierja Jurija Ratasa. Na Downing Streetu 10 njegovi predstavniki pravijo, da se »premier želi srečati z voditelji EU in se pogajati o novem sporazumu. Takšnem, v katerem ne bi bilo severnoirske varovalke.« V tem primeru bi se premier menda »vrgel v pogajanja z največjo energijo in v duhu prijateljstva«. Prst krivde za to, da se nič ne dogaja, čeprav so do najnovejšega brexitskega roka (31. oktober) manj kot trije meseci, iz Londona (za domačo publiko) uperjajo v EU. »Upamo, da se bodo v EU premislili in ne bodo kot trenutno zavračali kakršnih koli sprememb v sporazumu o britanskem umiku iz EU.« Johnson je že kot premierski kandidat obljubil, da bo Velika Britanija 31. oktobra v vsakem primeru in za vsako ceno zapustila EU. Če ne sporazumno, pa nesporazumno. Odkar je zasedel premierski stolček, se britanska vlada pospešeno pripravlja na odhod – brez sporazuma. Temu je namenil dodatnih 2,1 milijarde funtov.

Volitve ali opozicijska vlada za blokado trdega brexita Novih pogajanj ne ena ne druga stran ne izključujeta. Mnogi mislijo, da bo konec avgusta, ko se bo Johnson udeležil vrha G7 v Franciji, vse jasno. Po tem vrhu naj bi nesporazumni brexit, če vmes ena ali druga stran ne bi popustila, postal neizogiben. Če ga ne bodo preprečili domači nasprotniki, ki pravijo, da bi prinesel orjaško škodo britanski ekonomiji in trdi mejni nadzor med Severno Irsko in Irsko. Johnsonovi ministri, ki trdijo, da bi začetne motnje hitro premagali, pravijo, da trdega brexita ne more nihče več preprečiti. Znani proevropski konservativni poslanec in nekdanji pravosodni minister Dominic Grieve pravi, da to ni res. Poslanci bi lahko trdi brexit blokirali z izglasovanjem nezaupnice Johnsonovi vladi pred 31. oktobrom. Premier bi lahko v tem primeru volitve razpisal po 31. oktobru, da bi omogočil trdi brexit. V tem primeru pa bi lahko opozicija, če bi za to imela večinsko podporo v parlamentu, nadomestila konservativno vlado z začasno koalicijsko vlado sedanje opozicije, da bi blokirala brexit do predčasnih volitev. Zveni zapleteno. Ker je zapleteno.