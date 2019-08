Ni bilo ravno kot ob povratku zlate članske reprezentance leta 2017, a rajanja in veselja kljub temu ni manjkalo. V ponedeljek zvečer se je v domovino vrnila mladinska košarkarska izbrana vrsta, ki je na prvenstvu stare celine prišla do velikega uspeha, saj je osvojila bronasto odličje. To je druga slovenska kolajna reprezentance do 18 let. Leta 2002 je namreč osvojila srebrno kolajno.

Jure Močnik, Domen Lorbek, Saša Vujačić, Danilo Šmigič, Miha Fon, Primož Skok, Sanel Bajramlić, Saša Zagorac, Aljaž Urbanc, Blaž Oberčkal, Mensud Julević in Erazem Lorbek so se pred 17 leti v nemškem Böblingenu veselili naslova podprvakov, potem ko so v finalu nesrečno klonili proti Hrvaški, pri kateri je v samem zaključku prosta meta za zmago zadel Hrvoje Gasparac. Dominik Praljak, Žiga Samar, Bine Prepelič, Gregor Glas, Rok Nemanič, Primož Kmetič, Andrej Stavrov, Luka Ščuka, Alen Malovčič, Maj Dušanič, Mark Babšek Vrečko in Klemen Smrekar pa so junaki, ki so pred dnevi prišli do bronastega odličja.

Izbrana vrsta selektorja Petra Markovinoviča je na poti do uspeha trpela, saj je v skupinskem delu visoko klonila proti Franciji (52:66) in Grčiji (54:72). Napredovanje iz skupine ji je zagotovila tesna zmaga proti Latviji (73:71), nato pa sta padli v osmini finala Nizozemska (79:72) in v četrtfinalu Velika Britanija (71:57). V polfinalu je bila previsoka ovira Turčija (64:72), ki je v finalu klonila proti Španiji, na tekmi za tretje mesto pa se je Slovenija znova srečala z gostiteljico Grčijo in ji vrnila za poraz v skupinskem delu. Na koncu je bilo po izjemni zadnji četrtini, ki jo je Slovenija dobila s 35:14, 81:57. Posebno priznanje je doletelo še Žigo Samarja, ki je proti Veliki Britaniji kot šesti posameznik v zgodovini mladinskih evropskih prvenstev dosegel trojni dvojček (po 14 točk in asistenc ter 10 skokov), saj je bil uvrščen v najboljšo peterko turnirja. 18-letni Jeseničan je po prihodu v Slovenijo za kosarka.si izdal, da je pred kratkim sporazumno prekinil pogodbo z Realom Madrid, saj si želi dokazovanja v članski konkurenci. Njegov nov klub naj bi bil znan v kratkem.

»Ne primerjajte me z Luko Dončićem. On je unikaten. Ne verjamem, da se bo v Evropi še kdaj pojavil takšen talent,« je povedal Žiga Samar, ko je prisotna sedma sila v Grčiji poskušala povleči vzporednice med njim in zvezdnikom NBA-moštva Dallas Mavericks. »Ta uspeh je uspeh vseh trenerjev, ki so delali z generacijo 2001 in 2002. Vseh trenerjev, ki so s fanti delali na regijskih selekcioniranjih ter nacionalnih programih, predvsem pa bi ga rad posvetil svojemu prijatelju Mirku Jurjavčiču, ker je verjel v te fante in se zavzeto trudil za nemoteno delo vseh mlajših reprezentanc. Zahvalil bi se tudi svojemu štabu in Košarkarski zvezi Slovenije. Čestitke pa seveda našim fantom za izjemen uspeh slovenske mladinske košarke,« pa je bil presrečen Peter Markovinovič.

Za Slovenijo je to sicer šesta kolajna v mlajših kategorijah na evropskih prvenstvih. Mlajši člani so bili dvakrat zlati (2000, 2004), enkrat srebrni (1998) in bronasti (2006), mladinci pa so, kot že omenjeno, leta 2002 postali podprvaki.