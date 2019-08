ZDA so doslej proti vladi Nicolasa Madure, državnim podjetjem in posameznikom uvedle že več sankcij, tokratni ukrep pa je obsežen in dovoljuje izjeme za humanitarno pomoč prebivalcem obubožane države in ne zajema celotnega zasebnega sektorja Venezuele, razen podjetij in posameznikov, povezanih z režimom. Pred tem ukrepom so ZDA uvedle sankcije proti več kot 100 posameznikom in podjetjem, povezanih z Madurom.

Tako obsežne sankcije so ZDA na zahodni polobli nazadnje uvedle proti sandinistom v Nikaragvi in režimu Manuela Noriege v Panami v 80. letih prejšnjega stoletja. Venezuela je tako sedaj glede sankcij ZDA na ravni Kube, Irana, Severne Koreje in Sirije.

V ZDA je sedaj zamrznjeno vse premoženje Madurove vlade, ameriškim podjetjem in posameznikom je prepovedano poslovati z režimom in posamezniki iz režima, ZDA pa lahko lahko doma zamrznejo premoženje tujih podjetij in posameznikov, ki poslujejo z Madurom.

Za zdaj ni jasno, kako bo to vplivalo na ameriško naftno podjetje Chevron, ki je julija dobilo »odpustek« za nadaljevanje sodelovanja z venezuelsko naftno družbo Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Chevron s podjetjem, za katerega so že prej veljale ameriške sankcije, sodeluje pri raziskavah in vrtanju nafte. Venezuela je imela v ZDA do začetka letošnjega leta največje premoženje v tujini - naftno družbo Citgo, ki je bila hčerinska družba PDVSA.