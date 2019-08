Tomaž Mastnak: Trump kot poosebljenje umske omejenosti

Thorstein Veblen je verjetno najzanimivejši družboslovec, kar jih je dala Amerika. Gotovo je najprodornejši kritik družbenega sistema, ki se je razvil v tistih krajih in ki se od tam že sto let razrašča po svetu. Nihče ni tako dobro kot on dojel razvojnih trendov tega sistema, zato je nadvse aktualen tudi danes, skoraj stoletje po smrti, ko ta sistem dokončno propada in obenem grozi zlom družbe in okolja, ki ju je deloma proizvedel in nedvomno pospešil.