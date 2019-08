Potem ko so nogometaši Zrinjskega v prvem krogu nove sezone izgubili derbi proti Sarajevu, so se tudi v tretjem krogu vrnili v prestolnico BiH. Na Grbavici jih je minimalno ugnal še tamkajšnji Željezničar (1:0). Zrinjski tako med evropskimi izzivi doma izgublja pomembne točke.

Željezničar je z golom Sulejmana Krpića v 59. minuti dobil drugi sarajevsko-mostarski derbi v tej sezoni. Modri so se s tem na vrhu lestvice izenačili z mestnimi tekmeci (oboji po sedem točk), Zrinjski pa ima ob dveh porazih le tri točke za eno zmago. »Ko premagaš ekipo, ki je v zadnjih šestih letih štirikrat osvojila prvenstvo BiH, je iskanje napak nepotrebno, čeprav so seveda bile. A premagati nasprotnika, ki igra v dobrem vzdušju in ima veliko adrenalina in samozavesti, ni majhna stvar. Ne bi rad iskal napak, zadovoljen sem. Pokazali so že, da zmoremo, in verjamem, da bodo to dokazovali še naprej. Čestital pa bi tudi Zrinjskemu, na evropskih tekmah jim želim veliko sreče,« je po tekmi povedal trener Željezničarja Amir Osim.