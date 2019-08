Artur Azarkevič, organizator Trnovfesta: Zala in Gašper sta za Trnovo predraga

Artur Azarkevič je 55-letni Ukrajinec, ki si pravi Rus in ki je v Sloveniji obstal leta 1990. Bil je glasbenik, tonski mojster, postavljal je konstrukcije za odre. Kmalu po prihodu v Slovenijo je začel delati tudi v KUD Franceta Prešerna. Letos tam organizira Trnovfest. Azarkevič je s svojo glasbeno skupino dobil leta 1990 ponudbo za igranje na svetovnem prvenstvu v nogometu v Italiji. Kvartira 51, kot se je punk zasedba imenovala, je bila, kot pravi, sprva prepovedana, po perestrojki zaželena. Pogodba za nastop v Italiji je bila vmes prekinjena, vendar oblast tega ni vedela in so vseeno dobili potrebne dokumente za izhod iz države. Na pot so se odpravili z namero, da se niti ne vrnejo. V Italijo jih niso spustili, vrnili so se do Ljubljane, začeli igrati na ulici in bili kot prvi tovrstni muzikanti atrakcija. Z njim je bil tudi Vitalij Osmačko, poznejši vodja Mar Django kvarteta. V nadaljevanju se je vsak znašel po svoje. Azarkevič je ob igranju delal še kot tonski mojster, kar je njegova osnovna izobrazba, postavljal pa je tudi konstrukcije, recimo strehe nad odri in prizorišči. Kot največjega med izvajalci, ki mu je mešal zvok, omenja Jamesa Browna v puljski Areni leta 2000, kot labodji spev pri postavljanju konstrukcij pa Joséja Carrerasa leta 2010 ob otvoritvenem koncertu dvorane v Stožicah, kjer je izdelal konstrukcijo, da lahko vso opremo namestijo na strop.