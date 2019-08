Medtem ko se slovenski, hrvaški in srbski prvaki še naprej bojujejo za uvrstitev med dvaintrideseterico najboljših evropskih klubov, imajo evropsko računico tudi nekateri drugi klubi iz teh lig. Črno goro zastopa Sutjeska, Hrvaško Rijeka, Srbijo Partizan, zraven pa sta še Zrinjski in Sarajevo iz Bosne in Hercegovine.

Rijeka za začetek Evrope s Škoti Če so nogometaši zagrebškega Dinama v kvalifikacijah za ligo prvakov že opravili s prvim tekmecem, za njimi pa je tudi že prva tekma tretjega kroga, Rijeka evropsko sezono začenja šele v četrtek. Na Rujevico ob 20. uri prihaja škotski Aberdeen. Ta se je v prvem krogu domačega prvenstva namučil z ekipo Hearts (3:2), medtem ko Rijeka na Hrvaškem po treh krogih z maksimalnim izkupičkom sledi Dinamu in Hajduku. Beli bodo na domači tekmi v vlogi favorita, a njihov trener pričakuje izenačeno tekmo. »Bil sem v Aberdeenu in videl njihovo tekmo v živo. Doživel sem vzdušje tamkajšnjega stadiona, a najprej igramo doma. Na kratko: so zelo specifičen nasprotnik s tradicionalnim načinom igre ekip z Otoka. Imajo veliko dobro fizično pripravljenih igralcev. Njihov glavni napadalec Cosgrove je visok dva metra, ima odlično motoriko in orientacijo, zato bo zelo zahteven za branjenje. A Škoti imajo tudi tehnično podkovane igralce,« je dejal nekdanji strateg Olimpije Igor Bišćan. Njegov kolega na klopi Aberdeena meni, da je največja prednost Škotov, da so že v ritmu evropskih tekem. »Na napeti tekmi proti ekipi Hearts v prvem krogu je bilo najpomembneje, da smo osvojili tri točke. Pred nami je zelo težko obdobje, Rijeka je zelo zahteven nasprotnik. Upam, da bo branilec Devlin potoval z nami na Hrvaško,« je dejal Derek McInnes. Povratni dvoboj bo naslednji četrtek na Škotskem, zmagovalec tega dvoboja pa se bo v odločilnem dvoboju za napredovanje v evropsko ligo pomeril z boljšim iz dvoboja Gent – AEK Larnaka.

Partizan proti krvniku Olimpije Beograjskemu Partizanu na poti v zadnji krog evropskih kvalifikacij stoji Yeni Malatyaspor. Turki so po domačem remiju proti Olimpiji nato zmagali v Ljubljani (1:0) in končali evropske sanje slovenskih pokalnih prvakov. Zdaj jih čaka srbski nasprotnik, prva tekma bo v četrtek v Beogradu. Črno-beli so domačo sezono začeli z dvema zmagama, uspešen niz želijo nadaljevati tudi proti Turkom. Trener Savo Milošević je po zmagi proti Mačvi s 4:0 povedal: »Vedeli smo, da smo defenzivno lahko boljši. Zato me veseli podatek, da nismo dobili gola. Zdaj prihajamo v obdobje, ko bodo četrtkove tekme najpomembnejše za našo sezono. Upajmo, da bo tudi proti Malatyi realizacija strelov tako dobra.« Edino težavo Miloševiću predstavlja težava desnega bočnega branilca Nemanje Miletića. Boljši iz srbsko-turškega obračuna bo v četrtem krogu igral z zmagovalcem iz norveško-grškega dvoboja Molde – Aris. Bosna in Hercegovina ima v boju za evropsko ligo še dve orožji. Prvake iz Sarajeva, ki so iz kvalifikacij za ligo prvakov izpadli že v prvem krogu, čaka boj z beloruskim BATE. Če bodo Sarajevčani uspešni, se bodo v boju za evropsko jesen pomerili z zmagovalcem dvoboja Astana – Valeta. Bošnjaške barve bodo branili še nogometaši Zrinjskega iz Mostarja. Najprej jih čaka švedski Malmö, ob morebitnem uspehu pa še boljši iz dvoboja Neftči – Yehuda. Čast Črne gore brani Sutjeska, ki se je sinoči v tretjem krogu kvalifikacij pomerila z severnoirskim Linfieldom.