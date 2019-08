Dobrodelna organizacija Christian Aid je opozorila, da Burundi močno čuti vpliv podnebnih sprememb pri pridelovanju hrane, njeni kakovosti in količini. Ravno tisti, ki k segrevanju ozračja doprinesejo najmanj, nosijo največje posledice. Strokovnjaki namreč trdijo, da je njihov prispevek k temu zanemarljiv. Če jih primerjamo z Britanci, je njihov prispevek nepredstavljivo manjši, saj so letne emisije ogljika enega Britanca enake proizvedeni količini 200 Burundijcev. Ti letno proizvedejo le 0.027 ton ogljikovega dioksida na osebo, medtem ko en prebivalec Savdske Arabije proizvede količino 718 Burundijcev, Američan za 581 in Rus za 454 Burundijcev, poroča BBC.

Deset držav skupaj ustvari le 0.08 odstotka celotnih ogljikovih emisij

Raziskovalci so na podlagi študije želeli prikazati, kakšen vpliv imajo podnebne spremembe na preskrbo s hrano v državah, ki najmanj doprinesejo k ustvarjanju ogljikovih emisij, ki povzročajo segrevanje ozračja. Dokazali so, da deset držav, ki so po zalogah hrane najmanj varne, skupaj proizvedejo manj kot pol tone ogljikovega dioksida na osebo, kar je skupno le 0.08 odstotka celotnih ogljikovih emisij. Poleg Burundija so se na seznam uvrstile še Madagaskar, Jemen, Demokratična republika Kongo, Republika Sierra Leone, Haiti, Nigerija, Zambija, Čad in Republika Malavi. S poročilom so želeli opozoriti na povezavo med segrevanjem ozračja in težavo preskrbe s hrano.

»Naša raziskava je pokazala, da naraščajoče koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju zmanjšujejo hranilno vrednost hrane, ki jo jemo, in da so najbolj ranljivi tisti, ki k temu najmanj doprinesejo,« je pojasnil Samuel Myers, znanstvenik na oddelku za zdravje okolja na Univerzi Harvard.

»Iz več raziskav je jasno, da se ne soočamo le s svetovno zdravstveno krizo, temveč tudi moralno,« je dodal Myers.

Tudi drugi raziskovalci so poudarili, da je poročilo pomembno opozorilo tako za bogate kot revne, saj podnebne spremembe močno vplivajo na naše sposobnosti, kako nahraniti celoten planet.