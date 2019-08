Ne glede na oddaljenost teh let je razmišljanje o zmožnosti za samostojno življenje smotrno v vsaki starosti. Cilj prilagoditev bivalnega okolja je v glavni meri ustvarjanje pogojev za čim dalj trajajoče samostojno življenje v lastnem domu. Prilagoditve, ki so vse prej kot zgolj drage in zahtevne, lahko prispevajo k udobju in varnosti že v času, ko telesne zmogljivosti ne postavljajo omejitev. Za tekoč prehod v starost je namreč pomembno tudi, da so spremembe uvedene pravočasno in preventivno, ko imamo na voljo dovolj časa, da jih sprejmemo brez stresa.

Prilagoditve naj naredijo življenje udobnejše Večina ukrepov za varnejše bivalno okolje spada med prilagoditve obstoječe opreme. Gradbeni posegi in nakupi specializirane medicinske opreme so le skrajni ukrep, stroški prilagoditve lahko zato ostanejo razmeroma nizki. Največkrat se izkaže, da lahko z najmanj zahtevnimi posegi in povsem običajnimi pripomočki bistveno izboljšamo pogoje za bivanje. K prvim ukrepom spadajo dodatne odlagalne površine, stol za preobuvanje, stenski ročaji, protizdrsne obloge v kopalnici, prilagoditev višine postelje, umikanje nizkih ovir in električnih kablov pa tudi uporaba povsem preprostih pomagal, kot sta žlica za obuvanje ali smetišnica na ročaju. Namen opisanih prilagoditev je v prvi vrsti zagotovitev dolgotrajnega samostojnega življenja v lastnem domu, kar dosežemo s preprečevanjem nesreč in poenostavljeno uporabo pripomočkov ter opreme, ki bi z zmanjšano gibčnostjo in fizično močjo lahko predstavljali težave. Če poiščemo enostavne prilagoditve, bo njihova uporaba spontana in ne bo zahtevala posebnega privajanja.

Največ sprememb v kopalnici in kuhinji Statistika nezgod med starejšimi razkriva, da se večina nezgod zgodi v kopalnici, na drugem mestu je kuhinja. Kopalnica je nevarna zaradi vlage, drsečih površin in uporabe kadi ali kabine za prhanje. V kopalnici namestimo več stenskih ročajev. Primerno razporeditev predstavljata na primer dva ročaja v kabini za prhanje, eden pri straniščni školjki in še eden pri vratih. Odstranimo preproge in jih nadomestimo s protizdrsnimi podlogami, ki jih pritrdimo tudi v notranjost kabine za prhanje. Tja sodi tudi poseben sedež, da se lahko med umivanjem usedemo. Za udobnejšo uporabo stranišča lahko namestimo višjo straniščno desko za lažje vstajanje, k umivalniku pa lahko namestimo še visok stol, da se lahko usedemo tudi tam. Možnost sedečega dela je pomembna tudi v kuhinji, kar je najlaže doseči s prazno nišo pod pultom. Tam je lahko shranjen premičen predalnik na kolesih. Če ga umaknemo, s tem pridobimo dodatno odlagalno površino, pod pultom pa je prostor za kolena pri sedečem delu. Delo v kuhinji si lahko starejši olajšajo tudi s smiselno razporeditvijo živil in kuhinjskih pripomočkov, tako da je dostop lažji, v omarah nad pultom pa so shranjene le stvari, ki jih redkeje uporabljamo. Za varen dostop do višje nameščenih polic moramo imeti v stanovanju shranjene stabilne lestve z dvema ali tremi stopnicami, da višje police varno dosežemo brez stopanja na stol ali iztegovanja rok. Nekoliko večji poseg pri prilagajanju kuhinje je menjava štedilnika, če so v uporabi plinski gorilniki. Ti so zahtevni za čiščenje, zaradi odprtega ognja pa predstavljajo požarno nevarnost – vžig kuhinjske krpe ali pozabljene hrane … Steklokeramične in indukcijske plošče so v tem smislu primernejše, saj rešujejo vse navedene težave. Čiščenje je enostavnejše, nekateri modeli pa imajo vgrajeno tudi tipalo za samodejen izklop ob pregrevanju.