Ti jajčevci niso nič slabši od tistih, ocvrtih v olju. Pravzaprav so še boljši, saj prav zato, ker so pečeni v pečici, niso neprijetno in čisto brez potrebe preveč mastni. So božanskega okusa in so čudovit dodatek v obroku. In še dobra novica? Čisto enostavni so za pripravit!

Če jajčevcev oz. malancanov še ne poznate, predlagam, da je ravno ta jed tista, ki bo prebila led pri spoznavanju te čudovite zelenjave. Ko pa se boste v jajčevce zaljubili, pa pripravite še curry z jajčevci, kremno omako z jajčevci, pico iz jajčevcev, solato z jajčevci in zvitke iz jajčevcev.

Pomembne informacije glede priprave jajčevcev v pečici: • jajčevce narežite na približno enako debele rezine, da se bodo enakomerno spekle • jajčevce spanirajte v moki, jajcu in drobtinah • jajčevce pred peko pokapajte z oljem, lahko pa jih z oljem tudi popršite (sedaj se dobi že olje v spreju) • k drobtinam lahko po želji dodate še malo sveže naribanega parmezana, da bo skorjica še boljša • k drobtinam lahko dodate origano, baziliko ali suho dišavnico po želji, lahko pa dišavnico v celoti izpustite • če uporabite brezglutenske drobtine, so jajčevci primerni tudi za dieto brez glutena • jajčevce lahko pripravite tudi vnaprej. Nato jih ohladite ter hranite v neprodušno zaprti posodi – tako počakajo tudi več kot tri dni