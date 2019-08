Po slovesu Olimpije, Domžal in Mure od Evrope slovenski nogomet na mednarodnem prizorišču zastopa le še Maribor. Čeprav je nagrada za uspešne nastope v Evropi velika, pa obenem predstavlja dvorezni meč, saj igranje na dveh frontah vselej terja svoj davek. Utrujenost Štajercev, ki imajo za sabo zahtevno gostovanje na Švedskem pri AIK, bodo že danes skušali unovčiti nogometaši Mure. Ti so že povsem osredotočeni na prvenstvo, podobno pa bodo zdaj napravili tudi Ljubljančani in Domžalčani. Do precejšnjih pretresov je sicer sredi tedna prišlo v vrstah Rudarja, ki bo v četrtem krogu gostoval pri Aluminiju. Velenjčane sta namreč ta teden zapustila tako glavni trener Almir Sulejmanović kot tudi športni direktor kluba Marijan Pušnik.

Celjani tudi po štirih krogih ostajajo brez zmage, proti Bravu pa so iztržili že tretji remi v letošnji sezoni. Gostje iz Ljubljane so jih dvakrat šokirali že pred koncem prvega polčasa: v 16. minuti je Aljoša Matko zadel tretjič na štirih tekmah po podaji Andraža Kirma z desne strani, v 40. pa je Mitja Križan po samostojnem prodoru osmešil celjsko obrambo za vodstvo z 2:0. Toda nato je na sceno stopil domači igralec Mitja Lotrič, ki je najprej v zadnji minuti prvega polčasa uspešno izkoristil enajstmetrovko, v peti minuti drugega je s pravim evrogolom s kakšnih 20 metrov poskrbel za izenačenje na 2:2, do konca pa se izid ni več spremenil.

Aluminij – Rudar danes ob 18. uri, sodnik: Kovačič

Resda imajo Velenjčani po treh odigranih prvenstvenih krogih na svojem računu le dve točki, a so ti osvojili proti močnim Domžalam in Mariboru. Blizu še tretjemu remiju v nizu so bili tudi na zadnji tekmi v Kranju proti Triglavu, ko so z dvema igralcema manj na igrišču neodločen izid držali vse do 78. minute. A nogomet je bil ta teden pri Rudarju na stranskem tiru, za kar so zaslužne kadrovske rošade. Vodstvo je najprej v torek presenetilo s prekinitvijo sodelovanja z glavnim trenerjem Almirjem Sulejmanovićem, dva dneva pozneje pa izhodna vrata pokazalo še športnemu direktorju Marijanu Pušniku. Menda zaradi slabega odnosa med posameznikoma.

Knape bo tako na današnjem gostovanju v Kidričevem proti Aluminiju vodil nekdanji igralec in kapetan Jani Žilnik, ki na tekmi ne bo mogel računati na kaznovana Davida Kašnika in Žigo Škofleka. To bo voda na mlin Aluminiju, ki je v sezono krenil izvrstno in s sedmimi osvojenimi točkami skupaj z Olimpijo zaseda vrh prvoligaške razpredelnice. Za nameček se jim danes ponuja lepa priložnost, da nadaljujejo svoj niz neporaženosti. Zadnjič so bili namreč premagani 15. maja na Fazaneriji proti Muri, odtlej pa nanizali devet obračunov brez poraza.

Verjetni postavi – Aluminij: Janžekovič, Amuzie, Martinović, Kontek, Horvat, Krajnc, Leko, Petrovič, Vrbanec, Štor, Matjašič, Rudar: Stopajnik, Krefl, Džinića, Vošnjak, Filipović, Hrubik, Črnčič, Radić, Kobiljar , Lovenjak, Tučić. Naš namig: 1.