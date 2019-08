Ministrstvo za kmetijstvo: nevarne igre kemikov z varno hrano

Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je organ v sestavi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter deluje od 1. januarja 2013, so v sedanji organizacijski obliki šteti dnevi. Izključena ni niti njena ukinitev.