Rekonstrukcija dela Letališke ceste bo stala 6,5 milijona evrov

Potem ko so rekonstruirali Bratislavsko cesto na vstopu v nakupovalno-poslovno središče BTC, so se zdaj lotili še urejanja križišča severne servisne ceste in priključka z avtoceste na Šmartinsko cesto. Še letos se bo najverjetneje začela tudi rekonstrukcija Letališke ceste na odseku med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico.