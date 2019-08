Spominske slovesnosti se je udeležilo več kot 1500 Romov iz vse Evrope, pa tudi predstavniki držav, mednarodnih organizacij in civilne družbe, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ena od preživelih Eva Fahidi je dejala, da so ljudje takrat vedeli, da jih peljali iz barak v smrt. »Kričali so, kleli in molili,« je dodala.

Častni gost, ameriški aktivist Jesse Jackson pa je označil nacistične poboje Romov za pozabljen holokavst ter pozval k vztrajnemu boju proti skrajno desnim gibanjem v Evropi in ZDA. Spominsko slovesnost na 75. obletnico poboja Romov v Auschwitzu je priredil nemški centralni svet Sintov in Romov z združenjem Romov na Poljskem in v sodelovanju z državnim muzejem Auschwitz-Birkenau.

Udeležila se jo je tudi evropska komisarka za pravosodje Vera Jourova, ki je v skupni izjavi pred evropskim dnevom s podpredsednikom komisije Fransom Timmermansom opozorila, da v sodobnih evropskih družbah in političnih razpravah ni prostora za razčlovečenje Romov ali drugih manjšin. »Grozodejstva iz preteklosti nas opominjajo, da sta enakost in nediskriminacija vrednoti, ki nista samoumevni,« sta zapisala.

Tudi odhajajoči generalni sekretar Sveta Evrope Thornbjorn Jagland je pred današnjo slovesnostjo dejal, da so »grozote holokavsta nad Romi nesporna zgodovina naše zgodovine«. Po njegovih besedah je »naša dolžnost, da zagotovimo, da se takšne stvari ne bi nikoli več ponovile«.

Opozoril je, da se v Evropi v zadnjem obdobju krepijo skrajna gibanja in stranke, Romi pa so še naprej žrtve nestrpnosti, sistemskega rasizma in diskriminacije.

Evropski parlament je 2. avgust za evropski dan spomina na žrtve holokavsta nad Romi razglasil leta 2015 v spomin na okoli 500.000 Romov, umorjenih v Evropi, ki so jo zasedli nacisti. V Auschwitz so nacisti med marcem 1943 in julijem 1944 poslali okoli 23.000 Romov, večina jih je tam tudi umrla.