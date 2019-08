Na razstavi v Galeriji CD je tudi eksponat trireme, grške vojne ladje. S temi ladjami so Grki skoraj tisoč let obvladovali Sredozemlje in z njimi dosegli številne zmage. Ponašale so se z okretnostjo in kovinskim kljunom za prebijanje trupov sovražnih ladij, poganjali pa so jo veslači vojaki v treh vrstah. (Foto: arhiv Cankarjevega doma)