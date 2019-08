Državljana Turčije in Nemčije so prijeli minuli petek, ko se je na mejni prehod pripeljal z osebnim avtomobilom. Celoten postopek z moškim, ki so ga predali koprskemu zaporu, je potekal brez zapletov, o nadaljnjih postopkih pa odloča sodišče, so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper.

Prav tako na mejni prehod Jelšane pa je danes zgodaj zjutraj prišlo osem Turkov, ki so se identificirali s ponarejenimi diplomatskimi potnimi listi Turčije. V njih so imeli ponarejene švicarske žige. Prav tako ponarejeni so bile tudi osebne izkaznice Turčije, vozniška dovoljenja Turčije, diplomatske izkaznice in bančna kartica, ki so jih našli pri njih. Policijski postopki so še v teku, so sporočili s koprske policijske uprave.