Dan Horton je inženir zvoka, ki naj bi zadnje mesece s pevko sodeloval pri snemanju novega glasbenega materiala. Iskrice naj bi tako preskočile med delom v domačem studiu pevke v Hollywoodu. Horton, ki za Lady Gaga dela od lanskega novembra, je pred tem sodeloval z glasbeniki, kot sta Justin Timberlake in Bruno Mars. Lady Gaga naj bi tudi sicer najraje ljubimkala z moškimi v svoji ekipi, saj zaradi obilice dela nima časa, da bi spoznala koga zunaj svojega kroga sodelavcev. Lady Gaga je sicer v preteklosti že zanikala govorice, da sta z Bradleyjem Cooperjem kaj več kot samo soigralca. Najglasnejše so bile po podelitvi letošnjih oskarjev, ko sta pevka in igralec zapela skladbo Shallow iz omenjenega filma. Številni so presodili, da so bili pogledi med njima znak prave ljubezni, a kot je v oddaji Jimmy Kimmell Live! povedala pevka, je bila vse zgolj igra oziroma nadaljevanje filmske zgodbe. Cooper in Lady Gaga sta za nastop vadila dober teden dni in iskrice na odru naj bi bile posledica intenzivnega dela.