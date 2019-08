Zadnja pika: Trtni stražmojster

Predsednik stranke, ki tako rada zmaguje na volitvah, da bi potem čepela v opoziciji, je oni dan ob novici o ustanovitvi belokranjske vaške straže meni nič tebi nič čivknil, da je dejanje Belokranjcev popolnoma legitimno, še posebej ker so oni, stranka, vlado opozarjali, »a ta nadaljuje svojo izprijeno protislovensko politiko ter ogroža Slovenijo in Evropo«. Predsednik, skratka, v svoji najboljši izdaji. A kar je zanimivo tokrat, je dejstvo, da ga je z navdušenjem nad stražarsko službo prehitel njegov neuradni biograf, mariborski poslanec in ljubiteljski avtor napetih zgodb z nepremagljivim Janezom in zahrbtnim Milanom, Dejan Kaloh. Ob tem Kaloh ni navdušeno ploskal ideji o vaški straži, ki bo preganjala migrantskega zlodeja iz občutljivega obmejnega pasu, pač pa je predlagal ustanovitev nove straže. Trtne straže. Straže torej, ki bi vahtala najstarejšo trto na Slovenskem, ujeto v betonsko-asfaltnem obroču mariborskega Lenta in – kot zagotavljajo pri mariborski turistični organizaciji – s tem fokalno točko mariborske turistične ponudbe. Tako je dejal mariborski stražmojster: »Stara trta je nacionalnega pomena, nima pa niti hišice, v kateri bi bil recimo stražar, ki bi bil oblečen srednjeveško in bi pazil nanjo.«