Odnesli šank, salame, sveče…

Rubriko začenjamo z jagodnim izborom neobičajnih tatvin prejšnjega tedna. Konec tedna je v Ljubečni po gasilski veselici izginil šank. Poštenega najditelja celjski policisti prosijo, naj ga vrne. Novi lastnik točilnega pulta morda sodeluje z neznancem, ki si je pred dnevi v trgovini v Novi Gorici nagrabil alkohol in različno hrano, na žur pa bi s plenom lahko prišel še tisti, ki je v Čilpah v bližini Trebnjega vlomil v zidanico ter skozi okno odnesel za 500 evrov suhomesnatih izdelkov. Policisti so v Dolenjskih Toplicah obravnavali še vlom v počitniško prikolico, iz katere so izginila oblačila, z dvorišča hiše v Šentjoštu je nekdo odnesel 900 evrov vredno motorno žago, z delovišča v naselju Planina pri Cerknem pa je neznanec ob cestni zapori ukradel zgornji del semaforja (z lučkami), spodnjega z baterijo pa pustil na kraju. Besedilo zaključujemo z vlomom v svečomat na pokopališču v Dravogradu. Ali so bile tarča sveče ali denar, ni znano.

Med požarom do kazni za parkiranje

Šibeniški policisti so v torek poskrbeli za splošno zgražanje pri naših južnih sosedih. Gasilcu, ki je prejšnji konec tedna kakšnih 20 ur sodeloval pri gašenju podtaknjenega požara, so namreč za brisalnike zataknili kazen za napačno parkiranje. Parkiral je pred stavbo lokalnega gasilskega društva. Gasilec je svoje vozilo ustrezno označil, a za može v modrem to očitno ni bilo dovolj. »Zahvale se nikoli ne končajo, tako se zdaj zahvaljujemo tudi šibeniško-kninski policijski upravi, ki je kaznovala našega voznika,« je prostovoljno Gasilsko društvo Bilice objavilo na svojem facebook profilu. »Zahvaljujemo se tudi gospe, ki je fotografirala avto in poklicala policijo,« so bili še sarkastični. Odzivi so bili različni – večina se je postavila na stran gasilcev, nekateri pa so stopili v bran policistu, ki da je le opravljal svoje delo. Policisti so naknadno ugotovili, da je obstajal upravičen razlog za parkiranje zasebnega vozila na prostoru, zato so kazen stornirali.

“Policisti” ukradli 750 kg zlata

Osem v policiste preoblečenih kriminalcev je pred dnevi z lažnima policijskima poltovornjakoma zapeljalo v tovorni terminal na letališču v brazilskem Sao Paolu. Oblečeni so bili v uniforme, obraze so jim skrivale »smučarske« kape, vsaj eden je bil oborožen s puško. Delavce so prisilili, da so z viličarjem na enega od vozil naložili okoli 750 kilogramov zlata, ki naj bi bilo vredno več kot 32 milijonov evrov, bilo pa je na poti v New York in Zürich. Lokalni mediji so bliskovito, zgolj nekaj več kot dve minuti trajajočo akcijo tolpe opisali kot vredno hollywoodskih akcijskih uspešnic. Rop je bil načrtovan do potankosti – za talce so namreč vzeli družino zaposlenega v logističnem centru letališča in tako dobili vse potrebne informacije. Talce so izpustili brez prask. Med pobegom so večkrat zamenjali avtomobile, zlato naj bi prevažali tudi z rešilcem.

Z drevesi do pištol

V indijski državi Pundžab morajo prebivalci za pridobitev dovoljenja za nošenje orožja posaditi najmanj deset dreves, dejanje pa podkrepiti s fotografijami. Čez mesec dni morajo poslati nove slike v dokaz, da za drevesa primerno skrbijo. »Nori so na velike avte, telefone in pištole. Naj postanejo nori še na rastline,« je odločitev lokalnih oblasti predstavil njen predstavnik. Razmišljajo, da bi podobno pravilo uzakonili tudi za tiste, ki želijo dovoljenje za orožje samo obnoviti. Tako bi sicer dokaj pusti del države znova ozelenili.

Mačke so jo spravile v zapor

Sodnik v Ohiu je 79-letno Nancy zaradi hranjenja potepuških mačk kaznoval z desetimi dnevi zapora. Sosedom tolpe kosmatink, ki so se zbirale v njihovi soseski, niso bile ljubke, zato so večkrat poklicali policijo. »Rada jih imam. Pogrešam svoje muce, ki so poginile. Umrl mi je tudi mož, osamljena sem,« je pojasnila medijem. V zadnjih letih je dobila številna opozorila in pogojno kazen, ki jo je z druženjem z mačkami kršila, plačala je tudi že nekaj tisoč evrov kazni.