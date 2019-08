Odvisni od Nemčije

Na cestah in mejnih prehodih so danes spet gneče in zastoji. To je slabo za tiste, ki potujejo na dopust ali se vračajo domov, in dobro za ponudnike nastanitvenih in gostinskih storitev. In če turizem razumemo kot barometer stanja v (evropskem) gospodarstvu, gneče in zastoji ponazarjajo, da to ne more biti slabo. Če bi bilo, ne bi letos spet potovalo toliko ljudi, da podobno kot zadnjih nekaj let marsikje »domačinom« že krepko presedajo. Pravzaprav bi bilo zanje in vse najboljše, če bi jim tudi naslednje poletje, vendar nekatera znamenja kažejo, da gospodarska rast nezadržno peša.