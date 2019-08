Žarišče potresa je bilo po podatkih ameriškega seizmološkega urada USGS na globini 42 kilometrov v morju, približno 147 kilometrov jugozahodno od mesta Sumur, ob zahodni obali otoka Java.

Sprva so poročali o magnitudi 7,4, a so jo je kasneje znižali na 6,9.

»So območja, ki jim grozijo popotresni valovi v višini do treh metrov,« je dejal predstavnik indonezijske agencije za naravne katastrofe Rahmat Triyono. »Še vedno čakamo na poročila o škodi,« je dodal.

V milijonski Džakarti so po potresu, ki je stresel območje ob 19.03 po lokalnem času, številni zbežali na ulice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Indonezija leži na t. i. tihomorskem ognjenem obroču, kjer se stikajo tektonske plošče in so potresi pogosti. Lani je v potresu z magnitudo 7,5, ki mu je sledil cunami, v Paluju na otoku Sulavezi umrlo več kot 2200 ljudi. Decembra 2004 pa je v katastrofalnem potresu z magnitudo 9,1 in cunamiju, ki ga je povzročil, umrlo okoli 220.000 ljudi, od tega kar okoli 170.000 v Indoneziji.