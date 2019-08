V začetku julija so slovenske policijske oblasti v iskanje 46-letnega osumljenca vključile ciljne preiskovalce skupine BK FAST-Avstrija, saj so sumili, da storilec biva na Koroškem. Iskano osebo so avstrijski kriminalisti prijeli v Avstriji, približno 50 kilometrov pred Dunajem, je zapisano na spletni strani policije.

Prijeti obsojenec je sicer storilec kaznivih dejanj goljufije, ki naj bi jih izvajal tudi med begom. Aretirali so ga na počivališču Schäffern in ga po prijetju predali avstrijskim pravosodnim organom. V nadaljevanju ga bodo predvidoma predali slovenskim pravosodnim organom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Osumljenec je med letoma 2007 in 2011 dal posojila večjemu številu zasebnikov za večje nakupe in zbral provizijo v višini od 1500 do 6000 evrov. Zneski posojila pa nato nikoli niso bili poravnani ali posredovani.

Enota za ciljno iskanje oseb hrvaške kriminalistične policije (Fugitive Active Search Team) pa je na mejnem prehodu Orašje na meji med Hrvaško in BiH odvzela prostost 55-letnemu moškemu in 54-letni ženski. Slovenska državljana sta bila od leta 2013 na begu v tujini, slovenski pravosodni organi pa so zaradi kaznivih dejanj poslovnih goljufij zoper njiju že takrat razpisali mednarodni tiralici.

Kot piše na spletni strani policije, sta se do 1. avgusta 2019 skrivala v tujini, za predajo pa sta se po dolgotrajnem begu odločila sama in zato pred nekaj dnevi stopila v stik z enoto za ciljno iskanje oseb slovenske kriminalistične policije. Bila sta na seznamu najbolj iskanih beguncev, slovenska kriminalistična policija pa ju je doslej iskala tudi s pomočjo Europola in Europolove spletne strani Europe's Most Wanted.