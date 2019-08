Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odločitev o finančni podpori tega razpisa za obdobje med letoma 2020 in 2022 izdala v četrtek. Evropski sklad za regionalni razvoj bo zanj prispeval nekaj manj kot 7,4 milijona evrov.

Namen razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine, kamor sodijo inovativni potencialni podjetniki, nova in obstoječa inovativna zagonska podjetja ter hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti.

Ti bodo v okviru subjektov inovativnega okolja za izvedbo aktivnosti oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij. Podporo jim bodo zagotovili s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, delavnicami in mentorstvom.