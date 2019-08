»Glede na trenutne razmere v glavnih izvornih in tranzitnih državah vzdolž migrantske poti, ki prečka Slovenijo, lahko pričakujemo, da se bo povečan obseg nedovoljenih migracij nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih,« je opozorila Bobnarjeva. Dodala je, da zato kolegi na terenu prihod novih policistov nadzornikov državne meje »že nestrpno čakajo«.

Po njenih besedah so policiji v zadnjem desetletju naložili številne nove naloge, obenem pa se sooča s kadrovskim primanjkljajem: »Zato si v policiji zelo prizadevamo, da bi policijski poklic približali ljudem in zanj navdušili čim več posameznikov.« Ob tem je dejala, da je policist nadzornik državne meje ena od specialnosti policijskega poklica.

Kot je pojasnila, so na njegovem seznamu nalog tudi preverjanje upravičenosti zadrževanja na obmejnem pasu, ugotavljanje kraja prečkanja mejne črte, ugotavljanje identitete in pregledovanje dokumentov, zbiranje informacij, osebne preiskave in varnostni pregledi prevoznih sredstev, prijetje oseb in blokada območja.