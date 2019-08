Poleg predsednice von der Leynove in sedanje komisarke za konkurenco, Danke Margrethe Vestager je za zdaj v ekipi še šest komisarskih kandidatk. Finska je predlagala bivšo finančno ministrico Jutto Urpilainen, Estonija bivšo gospodarsko ministrico Kadri Simson, Ciper poslanko Stello Kiriakides, Malta bivšo ministrico za evropske zadeve in enakost Heleno Dalli, Češka in Bolgarija pa ostajata pri sedanjih komisarkah, Veri Jourovi in Mariji Gabriel.

Na čelu moškega tabora je sedanji prvi podpredsednik, Nizozemec Frans Timmermans. Irska, Latvija, Slovaška in Avstrija so pohitele s ponovnim imenovanjem sedanjih komisarjev Phila Hogana, Valdisa Dombrovskisa, Maroša Šefčoviča in Johannesa Hahna. Španijo zastopa Josep Borrell, ki so ga voditelji članic unije izbrali za visokega zunanjepolitičnega predstavnika. Grčija je izbrala glavnega govorca komisije in bivšega evropskega poslanca Margaritisa Schinasa, Poljska šefa kabineta predsednika države Krzysztofa Szczerskega, Madžarska bivšega pravosodnega ministra Laszla Trocsanyija, Luksemburg evropskega poslanca Nicolasa Schmita, Slovenija pa veleposlanika pri EU Janeza Lenarčiča.

Osem članic še ni sporočilo odločitve Novi britanski premier Boris Johnson je sporočil, da Združeno kraljestvo kandidata ne bo predlagalo. V Evropski komisiji so to vzeli na znanje in poudarili, da delujejo na predpostavki, da bo država konec oktobra izstopila iz unije. V tem primeru pa člana komisije ne more imeti. Osem članic še ni sporočilo odločitve. To so Belgija, Francija, Italija, Hrvaška, Romunija, Litva, Portugalska in Švedska. Romunija naj bi po neuradnih napovedih predlagala veleposlanico pri EU Luminito Odobescu, Švedska naj bi razmišljala o bivši evropski poslanki in zeleni političarki Isabelli Lövin, v primeru Francije se ugiba o obrambni ministrici Florence Parly, v primeru Hrvaške pa o evropski poslanki Dubravki Šuica. Na Portugalskem kroži nekaj imen, na primer evropska poslanca Pedro Marques in Maria Manuel Leitäo Marques ter bivša evropska poslanka Elisa Ferreira. V Italiji se je pred časom med morebitnimi kandidati omenjalo odvetnico in političarko Giulio Bongiorno ter vplivnega člana Lige Giancarla Giorgettija. Litva je kljub pozivom, naj za komisarko znova pošlje bivšo predsednico Dalio Grybauskaite, sporočila, da ne bo predlagala ženske. V Belgiji, ki se po majskih volitvah še vedno trudi sestaviti vlado, naj še ne bi bili blizu dogovoru. Von der Leynova je obljubila, da bo njena ekipa povsem spolno uravnotežena, torej da bo v njej polovica žensk in polovica moških. Pred izvolitvijo je dejala celo, da od članic pričakuje dva kandidata, žensko in moškega, a nato pri tej izjavi ni več vztrajala. Obljubila je tudi, da bo poskušala pri razporejanju resorjev nadoknaditi pomanjkanje geografskega ravnotežja v svežnju o vodilnih položajih.