»Uvedba novih tarif zagotovo ne predstavlja konstruktivnega načina za reševanje gospodarskih in trgovinskih trenj, to ni prava pot,« je Yi po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal ob robu zasedanja diplomatov jugovzhodne Azije v tajskem Bangkoku.

Odzvali so se tudi nekateri ameriški trgovci. Dodatne carine bodo prizadele potrošnike, je napovedal prvi mož zveze, ki povezuje proizvajalce igrač, Steve Pasierb. V primeru igrač gre po njegovih besedah za končne izdelke, »ne surovine«.

Da so napovedane dodatne carine na kitajsko blago nepoštene do Američanov, se je strinjal Stephen Lang, glavni izvršni direktor Mon Cheri Bridals, ki je hkrati na čelu zveze proizvajalcev izdelkov s področja porok in maturantskih plesov. Kot je dodal, so podjetniki ujeti v navzkrižnem ognju dveh vlad »s preveč testosterona«.

Da je strategija carinjenja napačna, je dejal tudi podpredsednik ameriškega nacionalnega združenja prodaje na drobno David French, ki sicer podpira prestrukturiranje trgovinskega odnosa med državama.

Prvi mož ameriškega združenja zabavne elektronike (CEA) Gary Shapiro je šel še dlje, saj je prepričan, da »ta neučinkovita trgovinska politika« lahko celo krši ameriško zakonodajo.

Vpliv na cene je neizogiben, pa je napovedal glavni finančnik pri ameriškemu trgovskemu velikanu Walmart Brett Biggs.

Danes tudi o trgovinskih odnosih z Evropsko unijo Trump je dodatne carine napovedal le dan po zaključku trgovinskih pogajanj med državama v Šanghaju, ki jih je sicer označil za konstruktivna. Dodal je, da so pred tremi meseci mislili, da so se s Kitajsko dogovorili, da pa se je ta pred podpisom na žalost odločila za ponovna pogajanja. Četudi se je zavezala, da bo kupovala več ameriških kmetijskih pridelkov, tega ni storila. Prav tako ni nehala prodajati opioida fentanil v ZDA, zato »veliko Američanov še naprej umira«. Trgovinska pogajanja se nadaljujejo in med pogovori bodo ZDA s 1. septembrom uvedle »majhne dodatne carine v višini 10 odstotkov« na preostalih 300 milijard dolarjev kitajskih izdelkov, ki iz Kitajske prihajajo v ZDA. To ne vključuje za 250 milijard dolarjev uvoza, ki je že ocarinjeno s 25 odstotki, je še sporočil Trump. Poleg tega je Bela hiša sporočila, da bo danes spregovorila tudi o trgovinskih odnosih z Evropsko unijo.

Trump z dodatnimi ukrepi proti Kitajski močno zvišal cene nafte Cene nafte so se danes v azijskem trgovanju močno zvišale. Tudi na naftnem trgu je odmevala novica, da bodo ZDA 1. septembra uvedle dodatne 10-odstotne carine na preostalih 300 milijard dolarjev kitajskega uvoza. Za 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte z dobavo v septembru je bilo treba v zgodnjem trgovanju odšteti 55,03 dolarja, kar je 1,08 dolarja več kot ob koncu četrtkovega trgovanja. Za 1,52 dolarja so se podražile tudi septembrske terminske pogodbe za nafto vrste brent, tako da so bile pri 62,02 dolarja.