Za opravljanje plačilnega prometa in odprtje plačilnega računa s personalizirano številko, kot je IBAN, si lahko vsak izbere domačo ali tujo banko, klasično ali spletno. Vendar pa mora tisti, ki je odprl plačilni račun v tujini, to prijaviti Finančni upravi RS (Furs). To velja tako za odprtje plačilnega računa v državah EU kot ostalih tujih državah, so povedali na Fursu.

Ker prijave o odprtju računa v tujini vodijo za posamezno banko, so podali podatke o njihovem odprtju za dve tuji spletni banki, ki sta, kot so nedavno ugotovile Finance, med prebivalci Slovenije najbolj priljubljeni. Pri banki N26 s sedežem v Nemčiji je imelo konec junija odprt račun okoli 9500 zavezancev, pri banki Revolut s sedežem v Veliki Britaniji pa 3500.

S tem, ko posamezne banke strankam omogočajo uporabo spletnega in mobilnega bančništva, sta obe obliki v Sloveniji v velikem porastu, raste pa tudi število tistih, ki za svojo banko izberejo tujo spletno banko. V enem letu se je po podatkih Fursa število komitentov iz Slovenije pri N26 povečalo za nekaj manj kot 67 odstotkov, pri banki Revolut pa za skoraj 150 odstotkov.

Ne ponujajo kreditov

Prednosti spletnih bank, katerih storitve se opravlja s karticami ali telefonom, le nekatere od njih ponujajo spletno bančništvo, so po navedbah njihovih uporabnikov v enostavnejši in cenejši uporabi, večji fleksibilnosti, kot je nakazovanje denarja kadarkoli, ob hkratni precejšnji varnosti, pa tudi v drugih možnosti plačevanja.

Slabosti spletnih bank pa so predvsem, da ne ponujajo vseh standardnih bančnih storitev, kot jih ponujajo klasične banke, kot so denimo krediti. Vendar storitve nadgrajujejo, tako da nekatere od njih ponujajo potrošniške kredite, ne pa tudi dolgoročnih, stanovanjskih.

Pri izbiri je treba razlikovati med spletno banko in mobilno denarnico, ki omogoča fizično in internetno plačevanje s telefoni in drugimi napravami in v katere je treba denar naložiti. Mobilne denarnice imajo za svoje komitente domala vse banke v Sloveniji, v državi so med bolj znanimi še Mbills, Valu, MPay in Apple Pay.

Pregled z informacijami o tujih spletnih bankah in drugih ponudnikih z licenco za izdajanje elektronskega denarja ponuja portal Svetidej. Če ima spletna banka evropsko bančno licenco, je depozit varovan po evropski bančni jamstveni shemi v višini do 100.000 evrov, kot to velja za klasične banke.