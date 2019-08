Na predstavitvi so lahko udeleženci spremljali kratke utrinke iz Jubovih arhivov in obujali spomine na čase pred petimi desetletji, ko je JUPOL že postajal velika tržna uspešnica. Zgodbo o razvoju Jupola so z njimi delili tisti, ki so najbolj zaslužni za njegov uspeh in prepoznavnost te blagovne znamke na mednarodnih tržiščih, srečanje pa so popestrili tudi z zanimivimi gosti, ki so z Jubom ob letošnjem jubileju še posebno tesno povezani.

»JUPOL potuje. JUPOL povezuje.« JUB je praznovanje 50-letnice Jupola organiziral na 10 tržiščih, kjer posluje prek svojih družb, da bi se tako svojim kupcem na svojevrsten način zahvalil za njihovo zvestobo in zaupanje. Tako se je v okviru akcije »JUPOL potuje. JUPOL povezuje.« na pot po 10 državah odpravilo vedro JUPOL v spremstvu vozila navare, ki je v treh mesecih obiskalo prek 100 mest in pri tem prevozilo več kot 5000 kilometrov. V začetku junija je prispelo v Slovenijo, kjer se je zgodba Jupola v letu 1969 tudi začela, z obiskom številnih prodajnih mest ter srečanj s kupci pa je svojo pot končalo na sedežu družbe v Dolu pri Ljubljani. JUPOL je v tem času prejel več kot 50.000 voščil, lepih želja ter iskrenih rojstnodnevnih čestitk, nekaj najbolj iskrivih pa so v Jubu delili tudi z udeleženci na praznovanju v Švicariji. Da je bil ta tivolski center ustvarjanja izbran za zaključno prireditev, ni naključje, saj so v Jubu želeli na simboličen način izkazati spoštovanje Jupolu, ki uporabnikom ponuja nešteto ustvarjalnih in kreativnih izvedb v prostoru.

Sledijo in se prilagajajo trendom JUPOL, ki se je že zgodaj uveljavil kot blagovna znamka in postal generično ime za notranjo zidno barvo, danes najdemo v vsem prepoznavni embalaži na številnih trgovskih policah ponudnikov gradbenih materialov. »Potrošniki ga cenijo prav zaradi njegove konstantne kakovosti in odličnih aplikativnih lastnosti,« je poudaril Sašo Kokalj, predsednik uprave družbe JUB: »Lahko rečem, da je JUPOL barva več generacij in da je zaradi svoje kakovosti in tradicije preprosto legendaren.« Poudaril je, da je za ugled in graditev močne blagovne znamke zelo pomembno, da so pozorni na dosledno izpolnjevanje obljub blagovne znamke, tako da uporabnik vedno dobi to, kar od blagovne znamke pričakuje. »V Jubu se ves čas prilagajamo trgu in se hitro odzivamo na potrebe uporabnikov, saj je konkurenca danes na trgu res velika. Dokaz za to je, da z novimi izdelki nenehno širimo družino JUPOL, saj želimo uporabnikom zagotoviti udobne in zdrave bivanjske pogoje. Kupci so danes tudi vse bolj ozaveščeni in informirani, tako da jim oznake, kot so A+, Trusted Brand, Best Buy ali Produkt leta, ki jih najdejo na embalaži, pomenijo pravo usmeritev k nakupu. Istočasno v Jubu svoje kupce ozaveščamo z informacijami o pravilni uporabi naših izdelkov ter o ravnanju z odpadki. In če so v preteklosti več pozornosti namenjali barvnim odtenkom, potrošniki danes vse bolj preverjajo, ali so izdelki trajnostni ter okolju in uporabniku prijazni. Seveda smo na tem področju med vodilnimi, kot specializiran proizvajalec notranjih barv pa danes soustvarjamo tudi modne trende, kar potrošniki vedno bolj cenijo.«

Zgodbe vsestransko uporabnih hobokov V 60. letih prejšnjega stoletja je industrija barv doživljala pomembne spremembe. Takrat so prostore barvali pretežno z apnom in na kredo, recepture teh barv pa so skrbno varovali profesionalni izvajalci. Barve za takojšnje delo so bile izjemno drage, zato je Florjan Regovec, takratni tehnični vodja in kasnejši direktor Juba, že razvijal barvo, ki bi bila pripravljena za takojšnje delo in s katero bi lahko vsak barval sam. V letu 1969 je JUB trgu že predstavil svojo prvo disperzijsko barvo JUPOL, ki je hitro postala najbolj znana blagovna znamka za zidno barvo v celotni takratni Jugoslaviji. V tem času so v Jubu že začeli razvijati niansirna sredstva DIPI, začela pa se je tudi zgodba znamenitih in vsestransko uporabnih hobokov, plastičnih veder, ki so zamenjala salonitne sodčke. Temelji današnjega uspešnega mednarodnega podjetja JUB so začeli nastajati s prihodom Štefana Hoyerja, ki je po letu 1976 prevzel odgovornost za razvoj blagovne znamke JUPOL in je med najbolj zaslužnimi za njen velik ugled. Kot direktor in predsednik uprave je vodil JUB več kot tri desetletja, danes pa opravlja funkcijo predsednika nadzornega sveta. »Z obdobjem 'naredi sam' je pleskanje postalo del našega življenja, JUPOL pa je tu igral ključno vlogo. Povpraševanja je bilo vedno več, in čeprav smo se v 80. letih soočali tudi s hudimi omejitvami uvoza surovin ter s pomanjkanjem naprav in opreme, smo uspeli nadaljevati razvoj naših disperzijskih izdelkov. Po osamosvojitvi Slovenije smo v 90. letih poskrbeli za širitev na tradicionalne trge nekdanje države in tudi druga zahodna tržišča, pri tem pa beležili nenehno rast prodaje. JUPOL je tudi danes naš paradni produkt, saj smo na trgu še vedno najbolj prepoznani po svojih kakovostnih zidnih barvah. Ob stalnem tehnološkem razvoju ter s posluhom za potrošnika in okolje smo tako ustvarili blagovno znamko, ki je uveljavljena na tržiščih več kot 30 držav, in na to smo v Jubu lahko upravičeno ponosni.«