Misija nemogoče: dobiti osebnega zdravnika v Ljubljani

Kljub zagotovilom, da se to ne bo dogajalo, si v Zdravstvenem domu Ljubljana pacienti ne morejo izbrati osebnega zdravnika. Pritožujejo se tako bolniki kot vodstvo zdravstvene blagajne, v zdravstvenem domu pa vztrajajo, da so njihovi zdravniki v stiski zaradi preobremenjenosti in izgorelosti.