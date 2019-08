Olimpija je z dobrimi predstavami v letošnji sezoni povzročila malo evforijo v Ljubljani, saj se je tokrat kljub vrhuncu dopustov v Stožicah zbralo 10.000 gledalcev, med katerimi je bilo tudi 30 podpornikov turškega kluba. Medtem ko je ogrevanje Malatyasporja nadzorovala tako številna ekipa, da je bilo več članov strokovnega štaba kot igralcev, je trener Olimpije Safet Hadžić v črni majici in trenirki povsem mirno stal v krogu na sredini igrišča in opazoval priprave na tekmo, ki se je začela za Olimpijo z bučno podporo s tribun in tudi silovitim pritiskom gostov.

Sedem kartonov v prvem polčasu

Malatyaspor se je postavil visoko na polovico Olimpije, ki ji nikakor ni uspelo žoge zadržati v svoji posesti in uveljaviti igre po globini ter svoje hitrosti. Za nameček je moral dribler Suljić zaradi poškodbe stegenske mišice iz igre že v 16. minuti. Turki so stavili na telesno višino in mišice ter kmalu ob izjemni agresivnosti začeli udarjati po ljubljanskih nogometaših, slovaški sodnik Filip Glova pa se je povsem izgubil in je že do odmora pokazal sedem kartonov. Čeprav so bili Turki ostrejši (Kas je bil za udarec Boakyeja s komolcem v glavo kaznovan le z rumenim kartonom), so jo slabše odnesli Ljubljančani, saj je albanski krilni napadalec Cekici zgolj v 14 minutah prejel dva rumena kartona in že tako podrejena Olimpija je v 38. minuti ostala le z desetimi nogometaši. Gostje so v 39. minuti dosegli gol, a ga je sodnik razveljavil zaradi prekrška v napadu (Yalcin je reagiral z manj ostrine kot ob zmagovitem golu Cretu za Maribor večer prej v Stockholmu), morda tudi zaradi slabe vesti, ker je Cekiciju (pre)hitro pokazal pot v slačilnico, saj očitno ni vedel, da ima že rumeni karton.

S tribun je odmevalo »Uefa mafija«, a očitno so se med odmorom po dekretu strasti med igralci umirile, saj v drugem polčasu ni bilo več »mesarskega klanja«. Malatyaspor je stisnil Olimpijo v kazenski prostor, gol je dobesedno visel v zraku. Po slabi uri igre je hitri Koulossa po strelu z bližine zadel vratnico. A kljub popolni podrejenosti je Olimpija v 67. minuti prišla do priložnosti tekme, ko je po podaji Menala z boka Vukušić kot za učbenike streljal z glavo, vratar Farnolle pa je žogo čudežno ustavil ob vzdihih gledalcev, ki so izjemno borbene Ljubljančane vseskozi glasno podpirali in jih nagradili za vsako uspešno potezo. »Še zdaj mi ni jasno, kako je vratar ubranil moj strel,« je bil komentar Anteja Vukušića. Ko so gledalci začeli upati na srečen razplet za Olimpijo, so Turki povedli v 77. minuti. Po izjemni podaji rezervista Toreja, poletne okrepitve iz Bešiktaša, ki je izjemno poživil igro, je zadel osamljeni Severni Makedonec Jahović in vse skupaj proslavil s prstom na ustnicah pred tribuno z domačimi navijači. Malatyaspor je z zavlačevanjem tik ob črti igrišča živciral navijače, ki so na igrišče začeli metati predmete, na koncu je bilo tudi nekaj rasističnih opazk. Olimpija je jurišala, v napad je šel celo vratar Vidmar, a bila brez prave priložnosti. Kljub porazu so navijači vidno razočarane in izčrpane domače igralce z igrišča pospremili z aplavzom, kar je največja nagrada za ekipo.