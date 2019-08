Višje sodišče v ameriški zvezni državi Delaware je v ponedeljek razsodilo, da mora venezuelska država kanadskemu rudarskemu podjetju Crystallex izplačati 1,4 milijarde dolarjev odškodnine. V nasprotnem primeru se Kanadčane poplača z izvršbo oziroma razlastitvijo venezuelskega naftnega podjetja v ZDA. Gre za ameriškega velikana Citgo, ki je od leta 1990 v lasti državnega podjetja Petroleos de Venezuela (Pdvesa). Podjetje se ukvarja s predelavo nafte, distribucijo in prodajo goriva na drobno ter petrokemičnih proizvodov v ZDA in velja za največjo venezuelsko investicijo v tujini, ki je z okoli 7 milijardami dolarjev letnih prihodkov tudi edina donosna.

Spor je leta 2008 povzročil tedanji venezuelski predsednik Hugo Chavez s prekinitvijo pogodbe o poslovanju venezuelske države s kanadskim rudarskim podjetjem Crystallex, ki je izkoriščalo rudnik zlata Las Cristinas v zvezni državi Bolivar, in z razlastitvijo njegovega premoženja v Venezueli. Kanadčani so se za arbitražo obrnili na Mednarodni center za reševanje investicijskih sporov (ICSID), ki ima sedež v Washingtonu. Ta je Venezueli naložil plačilo odškodnine Crystallexu v višini 1,2 milijarde dolarjev, kar je z obrestmi do danes naneslo okoli 1,4 milijarde dolarjev. Ker je razsodbo venezuelska vlada Nicolasa Madura zavrnila, je vodstvo Crystallexa decembra lani pri ameriškem zveznem sodišču zahtevalo embargo na premoženje Pdvesa v ZDA. To pomeni prisvojitev večine delnic podjetja Citgo, ki je ena od največjih venezuelskih investicij v tujini. Neposredni nadzor nad njim ima venezuelski parlament, kar je dosegel samooklicani venezuelski predsednik Juan Guaido ob pomoči Trampove administracije.

Kritični tudi privrženci samooklicanega predsednika

Prav Guaido je v sredo novico o sodni odločitvi posredoval javnosti. Glede na to, da je še vedno predsednik parlamenta in da so njegovi predstavniki zastopali venezuelsko državo na obravnavi pri ameriškem sodišču, pomeni neugoden izid razsodbe zanj velik politični poraz. Pravno zastopstvo sta vodila odvetnik Jose Ignacio Hernandez, ki je v preteklosti delal za Crystallex, in ekonomist Ricardo Haussmann, profesor na harvardski univerzi. Na Guaidoja se je zato usul plaz kritik in očitkov, ne le od Madura, temveč tudi iz opozicijskih krogov, ki ga sicer podpirajo, vendar se niso vsi strinjali z imenovanjem Hernandeza za začasnega državnega pravobranilca in s strategijo, ki jo je izbral Haussmann. Guaido očitke zavrača in odgovornost pripisuje Maduru in chavizmu, ker da so postavili pod hipoteko vso državo. Pravi, da kanadsko podjetje ne bi moglo izpeljati embarga na Citgo, ker je Trumpova administracija letos blokirala vse premoženje Pdvesa v ZDA. A nekateri Guaidojevi svetovalci niso najbolj prepričani, da Trump tega embarga ne bi dopustil. Maduro pa je Guaidoja in njegovo ekipo označil za »mafijsko združbo« in zatrdil, da je imela njegova vlada boljše možnosti za zmago, preden so intervenirali predstavniki opozicije, ki jo vodi Guaido.