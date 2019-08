Kelly Craft prihaja na položaj veleposlanice ZDA pri Združenih narodih z vodenja ameriškega diplomatskega predstavništva v sosednji Kanadi. Nasledila je Nikki Haley, ki je odstopila v začetku leta, Craftova pa je hkrati prva veleposlanica ZDA pri ZN v zgodovini, ki prihaja iz vrst političnih donatorjev in ne kariernih diplomatov. Ameriški predsednik jo je uradno za njihovo predstavnico v svetovni organizaciji predlagal maja letos, zagotovljena pa ji je bila tudi trdna podpora vodje senatne večine Mitcha McConnella, čeprav je bilo jasno, da njeno zaslišanje v senatnem odboru za mednarodne odnose zanjo ne bo lahko. Trump je sicer sprva za veleposlanico v ZN sicer nameraval imenovati nekdanjo voditeljico televizije Fox News in nekdanjo tiskovno predstavnico State Departmenta Heather Nauert. Njene kandidature formalno ni poslal v senat, ker je Nauertova prej od nje odstopila z utemeljitvijo, da je to »najbolje za njeno družino«.

ZDA so v ZN tradicionalno pošiljale izkušene in sposobne diplomate ali politike. Po besedah vodilnega demokrata v odboru za mednarodne odnose Boba Menendeza pa Craftova ni ne eno ne drugo.

»Še nikoli v zgodovini ZDA nismo na ta ključni položaj poslali tako slabo kvalificirane osebe. Nima znanja, nima sposobnosti in nima izkušenj,« je dejal demokrat, ki je na podoben način opredelil tudi številne druge veleposlaniške kandidate predsednika Trumpa.

Kelly Craft je skupaj z možem, premogovniškim direktorjem Joeom Craftom, v preteklih letih darovala milijone dolarjev republikanskim političnim kandidatom. Tako je dobila položaj veleposlanice v Kanadi, ki se je izkazal za veliko težjega kot kateri koli pred tem v zgodovini odnosov med državama.

Senat je imenovanje Craftove potrdil s 56 glasovi proti 34. Demokrati so ji nasprotovali, ker ima interese v industriji fosilnih goriv in verjetno prav zaradi tega dvomi o znanosti o podnebnih spremembah. Craftova je senatorjem zagotovila, da bo v New Yorku nadaljevala delo Haleyjeve. Napovedala je, da se bo zavzemala za reforme ZN in da se bo bojevala proti resolucijam, uperjenim proti Izraelu. ZDA so zaradi kritičnega odnosa do Izraela izstopile iz sveta za človekove pravice in Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco). agencije