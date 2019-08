Nogometaši Domžal so še drugo leto zapored nastope v Evropi sklenili v drugem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Potem ko jih je lani izločila ruska Ufa, se je tokrat za previsoko oviro izkazal Malmö. Slovenski predstavnik je po remiju na prvi tekmi (2:2) povratni obračun na Švedskem odigral pogumno in se enakovredno kosal s skandinavskim tekmecem, a klonil pod pritiskom v zaključku tekme ter izgubil z 2:3 (2:2).

Če se je prva tekma pred tednom dni v Športnem parku začela z naletom Malmöja, so bili danes nogometaši Domžal tisti, ki so v dvoboj krenili bolje. Hrabro in odločno, kot je pred odhodom na Švedsko obljubljal njihov trener Simon Rožman. Njegovi igralci so potrebovali le tri minute, da so izpeljali prvo nevarnejšo akcijo, ki jo je s prodorom po levi strani začel Sven Karić, a pred vrata poslal premočno podajo za Tončija Mujana in Shamarja Nicholsona.

Spodbuden začetek obračuna se je za rumene prelevil v še obetavnejše nadaljevanje, ki so ga kronali z zgodnjim vodstvom. V 12. minuti je zanj poskrbel Shamar Nicholson, ki je po podaji Adama Gnezde Čerina s sedmih metrov žogo preusmeril v gol. A podobno kot pred tednom dni je bil odgovor Skandinavcev na zaostanek silovit, vodstvo Domžal pa kratko. Malmö je le osem minut pozneje prek Oscarja Lewickega izenačil, v 32. minuti pa po še drugi asistenci Sorena Rieksa in zadetku Markusa Rosberga prešel v vodstvo. A ko je že kazalo, da bodo domači na odmor odšli z zadetkom prednosti, sta Grega Sikošek in Karić izmenjala dvojno podajo, po kateri je Karić prodrl v kazenski prostor in s 14 metrov žogo poslal za hrbet vratarja Dušana Melichareka.

Atraktiven obračun se je še izdatno razživel v drugem delu. Ekipi sta zaigrali še bolj odprto, priložnosti pa so se nizale tako na eni kot drugi strani. Domžalčanom je nemalo težav povzročal Anders Bleg Christiansen, ki pa mu kljub nekaj nevarnim poskusom žoge ni uspelo spraviti v mrežo. Na drugi strani je v 62. minuti z glavo poskušal Nicholson, a meril mimo desne vratnice, tri minute pozneje pa je bil pri Švedih nenatančen Rosenberg. Že v naslednji minuti bi lahko natančneje streljal tudi Adam Gnezda Čerin, ki je imel priložnost tudi dve minuti pozneje, ko mu je zadetek preprečil vratar. Neizkoriščene priložnosti so se Domžalam maščevale v 83. minuti, ko je bil po kotu v kazenskem prostoru najvišji Rasmus Bengtsson, njegov strel z glavo je končal za hrbtom vratarja Grege Sorčana. Malmö je po doseženem zadetku brez večjih težav zadržal vodstvo in se razveselil zmage ter napredovanja.

Malmö – Domžale 3:2 (2:2) Povratna tekma 2. kroga kvalifikacij za ligo Evropa (naprej Malmö s skupnim izidom 5:4). Strelci: 1:0 Nicholson (12), 1:1 Lewicki (20), 2:1 Rosberg (32), 2:2 Karić (45), 3:2 Bengtsson (83). Stadion Malmö, sodnik: Delerue (Francija), rumeni kartoni: Bengtsson; Gnezda Čerin, Ibričić. Malmö: Melicharek, Safari, Bengtsson, Nielsen (od 46. Nielsen), Lewicki, Rieks, Christansen, Bachirou, Berget (od 88. Brorsson), Antonsson (od 87. Molins), Rosenberg, trener: Rosler. Domžale: Sorčan, Ćorluka (od 88.) , Dobrovolj, Klemenčič, Sikošek (od 84. Podlogar), Käit, Karić, Gnezda Čerin, Ibričić, Mujan (od 59. Vuk), Nicholson, trener: Rožman Igralec tekme: Rasmus Bengtsson (Malmö) Streli v okvir gola: 6:6, streli mimo gola: 7:3, koti: 7:0, prekrški: 15:8, prepovedani položaji: 2:3, posest žoge (v odstotkih): 54:46.