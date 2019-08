Do napovedi prihaja dan po zaključku pogajanj v Šanghaju, ki jih je Trump v današnjih objavah na twitterju označil za konstruktivna.

Dodal je, da so pred tremi meseci mislili, da so se s Kitajsko dogovorili, da pa se je nato na žalost Kitajska pred podpisom odločila za ponovna pogajanja. Dodal je, da se je Kitajska zavezala, da bo kupovala več ameriških kmetijskih pridelkov, a tega ni storila. Poleg tega, je še zapisal Trump, je kitajski predsednik Xi Jinping dejal, da bo Kitajska nehala prodajati opioid fentanil v ZDA, a »se to nikoli ni zgodilo in veliko Američanov še naprej umira«.

Trgovinska pogajanja se nadaljujejo in med pogovori bodo ZDA s 1. septembrom uvedle »majhne dodatne carine v višini 10 odstotkov« na preostalih 300 milijard dolarjev kitajskih izdelkov, ki iz Kitajske prihajajo v ZDA. To ne vključuje za 250 milijard dolarjev uvoza, ki je že ocarinjeno s 25 odstotki, je še zapisal Trump.

Kitajska je sicer danes sporočila, da je po obnovi trgovinskih pogajanj povečala nakup kmetijskih pridelkov iz ZDA.