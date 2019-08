Pariz, Ljubljana, Podgorica, Tirana, Atene, Sofija, Bukarešta, Budimpešta, Berlin, Amsterdam, Bruselj ter še več kot 200 drugih svetovno znanih krajev in znamenitosti je oziroma še bo prevozilo 810 mladih, starih od 20 do 25 let, ki se je pridružilo karavani EUROP.RIDE. »Letos so se nam pridružili tudi mladi iz Britanije, Belgije, Španije in Poljske, tako da lahko govorimo že o globalnem gibanju,« je zadovoljno in kljub nekaj sto na dan prevoženim kilometrom povedal Benjamin Laidin. Pred leti sta Benjamin in njegov prijatelj Jeremy Blandin, takrat še oba študenta iz francoskega Nantesa, glavnega mesta zahodne francoske regije Loire, prišla na idejo, da bi prepotovala del Evrope z avtom. Na vprašanje, zakaj prav s peugeotom 205, pa je iz ust Francoza prišla čisto logična razlaga: »Ker so ti v Franciji zelo priljubljeni, niso dragi, prav tako jih naša spremljevalna ekipa mehanikov brez težav popravi kar sredi ceste,« je v smehu povedal mladenič.

Karavana s tremi tonami humanitarne pomoči Čeprav stari in barvito polepljeni, so se »starčki« – povprečna starost vozil je bila nekaj več kot 25 let – z mladimi vozniki iz Francije počasi prebijali proti Balkanu. Tudi letos je bilo nekaj manjših nesreč, ki so bile posledica neizkušenosti in utrujenosti. »Je precej naporneje, kot smo mislile, da bo. Skozi Švico in čez italijanske Dolomite je bila vožnja naporna zaradi dežja. V avtomobilu je malo prostora, saj vsak vozi še 100 kilogramov humanitarne pomoči v obliki šolskih ali medicinskih pripomočkov. Prav tako avto ni opremljen s klimo,« pove Noémi, ki si je na dve uri volan menjala s študentskima prijateljicama Chloé in Clémence. Za 21-letne študentke iz predmestja Pariza je 22-dnevna vožnja po Evropi pomenila enkratno priložnost za odkrivanje Evrope, v Slovenijo pa se bodo zagotovo še vrnile. »Zagotovo pridemo, bomo pa dobro premislile, ali ne bomo raje izbrale letala,« so v smehu povedala dekleta, preden so dvignila pokrov pregretega motorja in na sosednji avto navezala vrvice za sušenje perila, mokrega od dežja in prepotenega od vročine. Postanek na Vrhniki pa je velik kompliment tudi za tamkajšnje izredno aktivno društvo, TD Blagajana, ki mlade voznike zdaj gosti že tretje leto. »Lani spomladi smo od organizatorja prejeli pismo, v katerem smo bili označeni za najboljšega gostitelja na njihovi turi,« ponovno pove predsednica društva Mirjam Suhadolnik in pripomni, da posluh za tovrstno gostoljubje najdejo tudi pri drugih vrhniških društvih, s stolitrskim sodčkom vrhniškega piva pa je goste počastil sam vrhniški župan, Daniel Cukjati. »Sicer pa smo v treh kotlih pripravili golaž in ričet, za vegetarijance pa gratinirano zelenjavo. Vsak bo dobil tudi palačinke,« pove Suhadolnikova in omeni, da so se povabilu na druženje odzvali tudi Vrhničani, ki so prav z nakupom palačink prispevali svoj delež k humanitarni noti samega projekta. Karavana raznobarvnih starčkov je zjutraj pot nadaljevala proti Vodicam na Hrvaškem in naprej proti Balkanu, kjer bodo po šolah delili zbrane humanitarne pripomočke.