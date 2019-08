Strokovnjaki iz poškodovanega jezu črpajo vodo. Če bo jez popustil, bo verjetneje poplavilo mesto Whaley Bridge.

Policija je zato ukazala evakuacijo mesta, za prebivalce ob reki Goyt pod jezom pa so izdali opozorilo. Kot so poudarili, bodo v primeru poplav ogrožena življenja.

Na fotografijah, ki so jih posneli iz helikopterja, je videti močno poškodovan zid jezu. Nekateri mediji so poročali, da je jez že popustil, a so pristojne oblasti to danes popoldne zanikale.