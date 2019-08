Na pročelju koprskega stadiona Bonifika ni več kozlička, ki je bil v zadnjih letih simbol, okrog katerega je bila zgrajena celostna podoba koprskega nogometnega kluba »na poti v ligo prvakov«. Namesto v obljubljeno deželo je morala uboga kapra na najslabše travnike, za nameček je na pragu vrnitve v elitno čredo postalo jasno, da so vendarle stavili na napačnega kozla.

Še bi se lahko poigravali z imenom Kopra in z njim povezanim simbolom, ki izhajata iz rimskih časov, ko je bilo naše pristaniško mesto še skalnat otoček, na katerem so se pasle koze. Aktualno dogajanje v nogometnem Kopru bi namreč lahko z miselnim preskokom umestili na tisti otoček, kjer je potekal marsikateri dvoboj za vodjo črede. Zmage in porazi v aktualnem boju na nekdanjem pašniku se stekajo v izhodišče, nastalo po objavi izidov županskih volitev. V trenutku, ko je Boris Popović predajal posle svojemu nasledniku Alešu Bržanu, je v zaledju Kopra, v Šmarjah, potekala skupščina domačega tretjeligaša, na kateri je vlogo predsednika ponovno prevzel Ante Guberac. Ta je torej, če uporabimo športni žargon, izenačil izid dvoboja z bivšim županom, ki ga je premagal pred tremi leti, ko je na čelo kluba postavil svoje ljudi, sam pa, kot je takrat navrgel v enem od intervjujev, prevzel vlogo predstavnika za stike z javnostmi.

Pred dnevi je novi-stari predsednik dobil še podaljšek, ko je na izredni skupščini kluba, potekala je brez prisotnosti medijev, postavil novo vodstvo. Sklicana je bila po odstopu dveh izmed štirih članov upravnega odbora, Dejana Škerliča in Francija Matoza. Slednji jo je tudi vodil, na njej pa sta bila razrešena tudi druga dva člana, Goran Malenič in Valter Valenčič. Ali imajo odstopi kakšne globlje vzroke, morda povezane tudi s spremembami v vrhu koprske občine, je zgolj ugibanje. Kdor vsaj malce pozna dolgoletno (politično) razmerje moči v Kopru, bo seveda hitro prišel do svojih sklepov. Kakor koli, novi člani upravnega odbora so postali Miran Softić, brat zdajšnje podžupanje Jasne Softić, Robert Rožac iz Luke Koper (je naslednja poteza vrnitev njihovega imena?), odvetnik Igor Cek in nekdanji Popovićev podžupan, ki je nazadnje postal »prebežnik«, Peter Bolčič.

Odločilni gol za potrditev zmage je Ante Guberac dosegel še z najopaznejšo potezo – z vrnitvijo starega klubskega grba, ki mu bo postopno sledila tudi menjava športne opreme, ki bo spet rumeno-modra. Župan Bržan oziroma koprski zavod za šport, ki je upravitelj Bonifike, je nazaj v zgodovinske knjige o Kopru že poslal tudi kozla s pročelja stadiona, ki pa je bil, resnici na ljubo, morda še najboljša izmed vseh potez prejšnjega klubskega piarovca. Ne nazadnje bi v ligi prvakov tuji novinarji z zanimanjem naredili kakšno zanimivo zgodbo o prednikih poskočne kapre na klubskem grbu.