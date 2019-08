Po zasluženem počitku bodo motociklisti spet zagnali svoje motocikle, to pot na stezi v Brnu, kjer bo dirkače pričakalo vroče poletje. S tem se bo začela druga polovica sezone, na vrhu skupnega točkovanja v razredu motoGP pa še vedno kraljuje Marc Marquez. Španec si je privoščil nekaj oddiha, a je pred dirko dejal, da je po nekaj dneh počitnic že začel pogrešati motocikel in ljudi iz ekipe. »Komaj sem čakal, da bom spet sedel na motocikel. Počitnice so sicer v redu, minile so aktivno, a zdaj sem povsem pripravljen na nove dirke. Češka ima zanimivo stezo, zelo razgibano in zahtevno. Vreme bo tudi igralo pomembno vlogo, moje vodstvo pa trenutno ne pomeni veliko, saj je do konca sezone deset dirk,« je povedal Marc Marquez in dodal, da steza v Brnu tradicionalno »diši« številnim dirkačem in da zato pričakuje oster boj za zmago. Pa čeprav je do zdaj na vseh svojih dirkah v razredu motoGP na Češkem v cilj pripeljal med prvimi petimi, dejansko pa je le enkrat zgrešil uvrstitev na zmagovalne stopničke.

Poleg tega bo v Hondi spet manjkal Jorge Lorenzo, ki si še ni povsem opomogel po poškodbi hrbta, tako da bo na njegov motocikel spet sedel Nemec Stefan Bradl. »Seveda sem vesel nove priložnosti, upam da bom v Brnu lahko izkoristil nekaj izkušenj, ki sem jih dobil z motociklom na dirki v Nemčiji.« Sicer ima Nemec z Brnom dobre izkušnje, tam je leta 2008 slavil svojo prvo zmago v razredu 125-kubičnih motociklov.

Pri Yamahi trenutno nadaljevanje sezone pričakujejo s toplo-hladnimi občutki. Medtem ko postaja Maverick Vinales iz dirke v dirko bolj zanesljiv in hiter, pa se Valentino Rossi bori z eno največjih kriz forme v svoji karieri. Mnogi ocenjujejo, da je njegov čas v motociklizmu minil, še celo pri Yamahi so pred kratkim dali vedeti, da ga sicer podpirajo, da pa ne bodo mogli večno čakati na dvig forme. Italijan sam pa se ne predaja: »Pravijo, da sem prestar. To sem bil tudi lani ali pred petimi leti. Še vedno čutim, da sem lahko hiter, le da mi letošnji motocikel ne leži.« Strokovnjaki ocenjujejo, da ima letos Rossi največ težav z občutkom za motocikel na sprednji pnevmatiki v hitrih ovinkih ter da tukaj izgublja največ časa. Njegov menedžer Massimo Meregalli tako dodaja, da to nima nobene povezave s starostjo, ampak bolj z uravnoteženostjo motocikla: »Letošnji Yamahin motocikel je glede tega posebno občutljiv, in to Valentinu ne ustreza. V nadaljevanju sezone bo skušal predvsem sebi dokazati da njegova starost nima nič s padcem forme.«

Glede na samo filozofijo Yamahe je sicer več kot očitno, da ima dobre možnosti, da še letos spet prebrodi to krizo, kajti če bi bil v ekipi Honde, bi mu slabo kazalo. Honda namreč res vse stavi na občutke le enega dirkača, torej Marca Marqueza, pri čemer jim po svoje daje prav ravno Španec z vsemi zmagami, a na drugi strani izgubljajo s tem hitrega drugega dirkača. To je na svoji koži občutilo že kar nekaj motociklistov, nazadnje ravno že omenjeni Lorenzo, da o Bradlu niti ne govorimo. A dokler bo Marquez zmagoval, pri Hondi ne vidijo razloga, da bi kar koli spremenili. Medtem pa morajo pri Yamahi in Ducatiju spremeniti marsikaj, če mu bodo želeli zagreniti dirke v nadaljevanju sezone.