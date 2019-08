Lani je zlati cepin za življenjsko delo prejel Andrej Štremfelj. Mednarodna komisija bo septembra na Poljskem nagradila še vzpona v Himalaji in Karakorumu.

Karakorumski sedemtisočak je v zadnjih štirih desetletjih ostal neizpolnjen cilj okoli 30 alpinističnih odprav z vsega sveta, Slovencema Alešu Česnu (Alpski gorniški klub) in Luki Stražarju (Akademski AO) pa je uspelo preplezati prvenstveno 2400-metrsko smer v severnem ostenju Latoka I in se 9. avgusta 2018 povzpeti na 7145 metrov visok vrh ter se tako v zgodovino vpisati z drugim vzponom na ta pakistanski sedemtisočak in prvim uspešnim vzponom s severne strani.

Oba nagrajena že drugič

»Letos bodo nagrajeni trije vzponi, poleg našega še dva, na žalost sicer posthumno. To sta solistična vzpona Davida Lame in Hansjörga Auerja, ki sta žalostno končala spomladi v Kanadi. Težko in nehvaležno je primerjati in vrednotiti različne vzpone. Našemu je neko dodatno žlahtnost prav gotovo dodala tudi res pestra zgodovina neuspešnih poskusov v ostenju Latoka, seveda ob vseh drugih odlikah nekega vrhunskega vzpona v najvišjih gorah, ki jih ta vzpon nedvomno ima,« je za spletno stran Planinske zveze Slovenije dejal Česen, ki bo s Stražarjem in Livingstonom prejel zlati cepin.

Oba alpinista bosta zlati cepin za alpinistične dosežke prejela že drugič. Luka Stražar ga je z Nejcem Marčičem prejel že leta 2012 za smer Sanjači zlatih jam v K7 West (6858 m) v Pakistanu, Aleš Česen pa z Markom Prezljem in Luko Lindičem leta 2015 za prvenstveni vzpon v severni steni Hagshuja (6657 m) v indijski Himalaji.

Že drugič zapored bodo zlate cepine podelili na gorniškem festivalu v Ladeku na Poljskem, in sicer med 19. in 22. septembrom, so še sporočili iz PZS.