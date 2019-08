Prizor, na katerega smo naleteli ob obisku kralja nudeljcev iz Kranja, je bil filmski. Ko smo se približali prodajalni in delavnici v starem mestu Kranja nasproti pošte, je Igor Šaršanski, glavni igralec, sedel na barskem stolčku in z rahlim nasmeškom na obrazu opazoval okoliško dogajanje. Sem in tja je v njegova usta romala pipa, s katere je zadovoljno vdihnil, potem pa se je na obraz ponovno vrnil zadovoljen nasmešek. Veselo nam je pomahal, ko nas je opazil, in nas povabil v prodajalno oziroma delavnico. Tam so se filmski prizori urejenih prodajnih polic in na drugi strani pripravljenih testenin, ki so se sušile na tetra plenicah, nadaljevali.

Delo brez stresa in z veliko veselja Obiskovalca takoj po vstopu v lokal preseneti vonj po sveže pripravljenih testeninah, ki marsikoga v hipu odvede med spomine na babico, mamo, teto ali kogar koli, ki je kdaj pripravljal svežo jušno zakuho ali kakšne druge testenine. »Vonj preseneti vsakega obiskovalca,« pravi Šaršanski in se loti dela. Pripravlja 22 vrst vseh testenin iz različnih kombinacij moke in jajc ter z različnimi naravnimi dodatki, kot so špinača, paprika, origano, korenčkov sok in podobno za barvo. V testu ni vode, soli ali drugih primesi. »Meni so takšni nudeljci všeč, nevtralni so,« pravi. Medtem ko je iz zvaljanega testa, ki so mu pri sušenju pomagali ventilatorji, izdeloval izredno široke rezance, ki se po njegovem odlično podajo h golažu ali pa zamenjajo kruh pri jedeh izpod peke, je iz zvočnikov donela umirjena glasba. »Nobenega stresa ni tu,« priznava 61-letnik, ki pravi, da se prav kmalu zagotovo ne bo upokojil. Ko se bo, upa, da bo delavnico prevzel njegov mlajši sin, starejši pa je zaslužen za lično, ekonomično in uporabniško premišljeno opremljen lokal. »Za noč čarovnic bo štiri leta, odkar sem v Kranju. Prej sem imel delavnico na podstrešju pri mami v Seničnem, testenine pa sem prodajal na tržnicah v Ljubljani, v Kosezah, na Ljubelju, na Bledu, v Kranju, na Jesenicah, celo na dveh tržnicah v Celovcu,« opisuje. Takrat je spoznal veliko kmetov s kakovostno moko, ki jo sami meljejo, in zdaj jo sam uporablja pri izdelavi testenin. Nekega dne je vendarle odšel v Kranj na občino in povprašal, ali bi si delavnico skupaj s prodajalno lahko uredil kje v mestu. Ravno je bil odprt razpis za najem lokalov v starem mestnem jedru in imel je dva dni časa, da uredi vse potrebno. Zdaj lahko testenine izdeluje nemoteno, za steklom, s katerim je zaščiten ogromen pult, pa ga kupci ali obiskovalci lahko pri tem opazujejo.