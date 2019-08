»Na pomoč, na pomoč. Ugrabil me je, pomagajte! Sem v Caracalu, a ne vem, kje. Prosim, pomagajte mi,« je 15-letna Alexandra Macesanu pred tednom dni v treh klicih na 112 moledovala za pomoč. Dan pred tem jo je med avtoštopom na poti domov v Dobrosloveni na jugu Romunije ugrabil moški. Javno objavljeni prepisi njenih telefonskih klicev so dodatno pretresli že tako šokirane Romune.

Alexandra je potem na telefon končno dobila policista. Povedala je, da je videla jez, zatem ji je ugrabitelj prevezal oči. Odpeljal jo je v sivem avtu, zdaj jo ima zaklenjeno v hiši. Uspela mu je povedati ime in neki naslov, ki ju je našla na poslovni vizitki v hiši, pa tudi, da kliče z ugrabiteljevega telefona. Policist ji je svetoval, naj ostane, kjer je, saj bodo poslali ekipo. »Pohitite, strah me je. Tepel me je. Nikamor ne morem pobegniti,« ga je v joku rotila. On pa ji je odvrnil, naj prekine klic, da bo linija prosta še za druge, pa tudi, da jo bodo le tako lahko priklicali policisti na lokaciji.

»Pomirite se, za vraga«

Alexandra je poklicala še tretjič in vprašala, ali je pomoč že na poti. »Gospodična, so, a ne morejo kar prileteti v dveh minutah,« je dobila v odgovor. »Prosim, pogovarjajte se z mano, ne odložite,« je moledovala. A zaman. »Pomirite se, za vraga. Čez nekaj minut bodo pri vas,« ji je zagotovil policist. Niso bili. Najprej so preiskali nekaj napačnih lokacij, šele 19 ur po klicih pa dom glavnega osumljenca. Pred hišo so tri ure čakali na nalog za preiskavo, šele nato so vdrli na posestvo. Pozneje se je izkazalo, da je še pred klici na pomoč osumljenčeva soseda obvestila policijo o krikih iz hiše. A policija se ni odzvala. Romuni so ogorčeni, saj so prepričani, da bi dekle lahko našli, če bi policija klice vzela resno in se podvizala.

Prepise je v imenu družine na facebooku objavil žrtvin stric. »Naj vsi vidijo, kako gnil je sistem na eni strani in kako pogumno je bilo dekle na drugi,« je družina zapisala v izjavi za javnost. »Zahtevamo pravico in zahtevamo, da so krivci primerno kaznovani,« so dodali. Policija se brani, da je bilo lokacijo, s katere je deklica klicala, zelo težko določiti.

Petinšestdesetletni Gheorghe Dinca je nemudoma priznal, da je umoril tako Alexandro kot 18-letnico, ki jo pogrešajo že od sredine aprila. Motiv naj bi bil, da sta zavrnili spolne odnose z njim. Trupli naj bi razkosal. Med preiskavo njegovega doma in vrta so odkrili posmrtne ostanke in Alexandrin nakit. Na posestvu mehanika, ki je občasno delal tudi kot taksist, so odkrili še več vreč mesa, ki ni živalskega izvora. Po prvih ugotovitvah gre za posmrtne ostanke 18-letnice. Po poročanju medijev preiskovalci domnevajo, da bi bile lahko žrtve najmanj tri.