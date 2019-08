S sporazumom o priznanju krivde, podpisanim s specializiranim tožilstvom, se je končalo ponovljeno sojenje Mihu Michaelu. Če je na prvem sojenju zaradi vpletenosti v prekupčevanje z drogo in več kot 220.000 evrov težki goljufiji dobil dobrih enajst let zapora, se mu je po razveljavitvi sodbe na drugem precej bolje izšlo. Iz obtožnice so bili izpuščeni očitki o drogi, za goljufije pa se je v zameno za priznanje dogovoril za dve leti in devet mesecev za zapahi. In ogoljufanima mora seveda vrniti nekaj več kot 73.000 evrov. Kar bo verjetno še najtežja naloga.

Preobrat na vrhovnem sodišču

Michael je bil eden od osemnajstih, ki so v začetku leta 2015 prvič sedli na zatožno klop zaradi poslov z mamili in goljufij. Štirinajst jih je kazniva dejanja priznalo, tudi glavni Darko Henigman, ki je dobil sedem let in sedem mesecev zapora. Preostalim štirim so sodili in bili so tudi obsojeni. Ervin Viktor Stuhne in Hamzo Nuhija sta (zaradi droge) dobila dve leti in pol oziroma poldrugo leto zapora, Samo Kaić pa (zaradi goljufije) leto in tri mesece zapora. Najhuje pa jo je odnesel Michael, Henigmanov tesen sodelavec: zaradi droge je dobil sedem let, zaradi goljufij pa štiri in tri mesece. In ko so mu to združili z že prej izrečeno zaporno kaznijo zaradi droge, je na koncu dobil 13 let in pol. Že večkrat obsojeni Michael med sojenjem ni izustil niti besede, sodnici je predal le pisno izjavo, da se iz protesta zagovarja z molkom. Obraz pa je imel ves čas zakrit s podkapo.

Na višjem sodišču so iz opisa njegovih dejanj eno izpustili in mu kazen znižali na 12 let. Na vrhovnem sodišču pa je prišlo do precej večjega preobrata. Po eni strani se je zataknilo pri vprašanju nepristranskosti okrožne sodnice. Sodnica, ki je sprejela priznanja štirinajstih obtoženih, je namreč sodila tudi preostalim štirim. Kar ne bi bilo sporno, če se v obrazložitvi sodbe slednjim ne bi sklicevala na sodbe tistim, ki so priznali. Po drugi strani pa je obramba zahtevala izločitev dokazov (izsledkov prikritih preiskovalnih ukrepov), češ da zoper Michaela ni bilo izdano nobeno dovoljenje za te ukrepe, se pa sodba nanje opira. Odredbe so bile odobrene za druge, policisti pa so jih, ko se je v prisluhe po naključju »ujel« tudi Michael, še malo »razširili«.