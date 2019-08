Ministrstvo za zdravje v ameriški zvezni državi Indiana je ugodilo zahtevi Michaela C. Thompsona za izkop trupla njegovega strica Johna Dillingerja, zloglasnega gangsterja in verjetno enega najbolj znanih bančnih roparjev v zgodovini Amerike. Truplo bodo izkopali 16. septembra in ga še isti dan vrnili v grob, so za ameriške medije potrdili na ministrstvu. Kakšen razlog je nečaka privedel do te prošnje, ni znano, a naloga za delavce pokopališča Crown Hill ne bo lahka. Dan po sinovem pogrebu julija 1934 je dal namreč njegov oče grob zacementirati, betonsko kapico z dodatkom odpadnega železa pa ojačal s štirimi armiranobetonskimi ploščami. »Strah ga je namreč bilo, da bi vandali odkopali sinovo truplo in ga onečastili ali pa ga ukradli. Ponujali so mu namreč denar, da bi njegovo truplo posojal za razstave,« odločitev pokojnikove družine opiše zgodovinarka Susan Sutton iz zgodovinskega društva Indiane.

Na begu pod nož k lepotnemu kirurgu

V času velike gospodarske krize v 30. letih prejšnjega stoletja je Dillinger zacvetel. Z bančnimi ropi si je pri FBI prislužil naziv enega najzloglasnejših gangsterjev, navadni ljudje pa so ga imeli za junaka. »Nekdo, ki se je na tak način postavil po robu bankirjem in bankam, je kaj hitro postal ljubljenec množic,« navdušenje nad roparjem v času krize razlaga Suttonova. Mnogim Američanom so banke takrat namreč zaplenile hiše in kmetije, zato so se jim Dillingerjeva dejanja zdela še dodatno hvalevredna. Znan naj bi bil tudi po tem, da je bil izjemno prijazen in vljuden. Tudi med ropi. »Dokaj čudna kombinacija,« priznava. Po navedbah FBI je v nizu krvavih bančnih ropov na srednjem zahodu ZDA v začetku 30. let prejšnjega stoletja umrlo najmanj deset ljudi, odgovoren zanje pa naj bi bil Dillinger s pajdaši.

Med čakanjem na sojenje za umor čikaškega policista je maja 1934 še drugič pobegnil iz zapora, pot na svobodo si je priboril z leseno pištolo, ki jo je za rešetkami izrezljal sam. Oborožen z ukradenimi puškami in nekaj somišljeniki je naredil usodno napako, ki ga je kmalu stala življenje – s šerifovim avtom se je odpeljal v drugo zvezno državo in si tako na grbo nakopal zvezne agente. Z lepotno operacijo si je spremenil obrazne poteze, saj so ga vsej državi iskali s pomočjo fotografij. »Z obraza sem mu odstranil dve znamenji, mu malce popravil nos in brado, zlikal nekaj brazgotin, popravil lok njegovih ustnic ter mu zategnil lica,« je po aretaciji pripovedoval dr. Wilhelm Loeser, zdravnik, ki mu je priskočil na pomoč. Dillinger se je po prevelikem odmerku etra začel dušiti in je skoraj umrl, a so ga še zadnji trenutek rešili. Nekaj dni pozneje so poskrbeli tudi za njegove prste oziroma odstranitev prstnih odtisov.