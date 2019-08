»Po novem si Jesenice lahko ogledate z urejenega razgledišča Špica na Mežakli. Najdete ga ob markirani planinski poti med Zakopom in Planskim vrhom,« so zapisali v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske (Ragor) in objavi na družbenih omrežjih dodali presunljive fotografije. »Za koordinacijo pri postavljanju razgledne ploščadi smo poskrbeli v Ragorju, projekt pa financira občina Jesenice,« nam je pojasnila Nina Kobal iz Ragorja. Postavitev ploščadi namreč sodi v širši projekt, ki so ga poimenovali Pohodništvo v občini Jesenice, v okviru katerega so na Jesenicah uredili in označili ter na zemljevid zarisali že kar nekaj pohodnih poti.

Projekt se letos nadaljuje, pravi Kobalova, ki napoveduje urejanje poti po planoti Mežakla, kar bodo nadaljevali tudi prihodnje leto. »Razgledišče Špica je ena izmed točk na Mežakli,« pojasnjuje. Označili in opremili s tablami bodo tudi druge tamkajšnje naravne in kulturne znamenitosti. Za izpostavljanje in označitev so že poskrbeli na mestu padca meteorita na to planoto, table pa bodo postavili še ob tamkajšnji naravni most, Poljansko Babo in druge znamenitosti. Po koncu urejanja in označevanja poti na Mežakli se bo projekt, pri katerem sodelujeta Ragor in jeseniška občina, nadaljeval na drugih lokacijah po občini. pe