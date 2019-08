Ljudje sebi podobne iščemo na različne načine in vsak po svoje. Eni po značaju, drugi po navadah, tretji po hobijih, četrti se sprašujejo, ali morebiti nimajo nekje na svetu dvojnika. Jerico Laznik pa muči radovednost druge sorte. Muči jo to, koliko ima v domačem kraju, v regiji in v Sloveniji soimenjakinj, torej koliko je Jeric. Gospa ni ostala zgolj pri razmišljanju in ugibanju o tem, ampak se je zadeve lotila tudi čisto konkretno.

»Že nekaj let sem se igrala z mislijo, da se srečamo Jerice iz domačega Hrastnika. Nekaj je verjetno na tem, da imam rada slovenska imena in da mi je moje všeč,« pravi o tem Jerica Laznik. Najprej se je zasukala v domačem kraju in sosednjih Trbovljah in Zagorju. Našla je kar nekaj soimenjakinj, ne le Jeric, ampak tudi tistih, ki imajo izpeljanke iz tega imena, kot so Jera, Jerca, Jerčk, Jedert. Dekleta so se uradno prvič srečala pred skoraj štirimi leti. Od takrat se srečujejo občasno v različnem številu. Enkrat jih je več, drugič manj, a se vedno razveselijo druga druge. »Res škoda, da gredo Jerice počasi v pozabo. Mogoče bomo ime z našimi srečanji ponovno uspele dvigniti na raven iz petdesetih let, ko so ob rojstvu poimenovali Jerica kar 166 deklic, v zadnjih letih pa se jih je v Sloveniji rodilo samo 8. Zato smo se odločile, da odslej na naša srečanja vabimo tudi soimenjakinje iz vse Slovenije. Začele smo brskati tudi z nepogrešljivim facebookom in odziv nas je presenetil. Tudi če počasi, vsako leto nas bo več,« pove.